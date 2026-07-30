Челябинская область продолжает строительство новых спортобъектов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Челябинская область продолжает модернизацию и строительство новых спортивных объектов в регионе, так, строится Академия хоккея "Металлург", а в поселке Садовый открылась Академия хоккея "Красная машина", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Челябинская область – один из ведущих хоккейных регионов страны. Одним из важнейших факторов развития хоккея в Челябинской области является расширение и модернизация спортивной инфраструктуры. В регионе работают ледовые арены, тренировочные катки и спортивные комплексы, которые позволяют проводить учебно-тренировочный процесс, соревнования и массовые спортивные мероприятия. В Магнитогорске строится Академия хоккея "Металлург", новые ледовые арены уже открыли в Сатке, Озерске, Аше, Миассе, скоро такой объект откроется в Кунашаке", - говорится в сообщении.

Так, в поселке Садовый Сосновского муниципального округа на базе ледовой арены "Айсберг" состоялось открытие Академии хоккея "Красная машина", в церемонии приняли участие губернатор региона Алексей Текслер и президент, основатель Хоккейной академии "Красная Машина" Роман Ротенберг.

"Когда на карте Челябинской области появляется новая хоккейная школа, а тем более с таким названием и таким подходом к развитию детей, как "Красная машина", – это здорово. Этот центр даст дополнительный импульс развитию детско-юношеского хоккея. А детско-юношеский хоккей стоит в основании пирамиды, которая заканчивается нашими клубами, выступающими в самых высоких лигах и, конечно, сборной России", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Алексея Текслера.

Он отметил, что данный старт дает импульс развитию и всего российского хоккея. "А российский хоккей — это бренд, известный всему миру", – сказал губернатор.

Текслер выразил благодарность Ротенбергу за инициативу и готовность к дальнейшему сотрудничеству и подчеркнул, что реализация проекта позволит увеличить количество школ и вовлечь в хоккей больше детей. При этом Академия хоккея "Красная машина" использует современные методики, которые способствуют не только спортивному, но и личностному развитию ребят – в том числе формируют стремление к лидерству, добавляет пресс-служба.

Как отметил Ротенберг, совместными усилиями делается все возможное, чтобы дети развивались. "Мы хотим, чтобы наши методики были лучше, чем у наших конкурентов. Мы хотим вернуть традиции яркого советского хоккея, который как раз таки родился здесь, в Челябинске, столько великих хоккеистов отсюда. И мы хотим увидеть в будущем, как наши воспитанники будут играть в сборной России на Олимпиаде и побеждать!" – цитирует пресс-служба слова Ротенберга.

По данным правительства региона, базой для работы академии станет ледовая арена "Айсберг", старт тренировочного процесса запланирован на 1 августа. Реализация проекта осуществляется при поддержке Федерации хоккея России. В настоящее время в состав академии вошли 210 юных спортсменов, при этом набор новых воспитанников продолжается. Заявки принимаются от мальчиков 2015-2023 годов рождения. Команда 2015 года рождения готовится к выступлениям на Первенстве России среди юниоров, а команда 2016 года рождения выйдет на лед в рамках Кубка Федерации, поясняется в сообщении.

Как рассказала РИА Новости генеральный директор академии Ольга Алейникова, "Красная машина Челябинск" — это не просто еще одна хоккейная школа, это системный проект, который открывает для юных спортсменов новые возможности. "Мы ставим перед собой амбициозную задачу: дать детям, которые искренне любят хоккей, шанс развиваться до уровня лучших лиг страны. Но для нас не менее важно воспитание личности. Мы хотим, чтобы наши воспитанники росли не только сильными физически, но и морально устойчивыми, дисциплинированными, умеющими работать в команде и уважать соперника. Это полноценное развитие - физическое, интеллектуальное и нравственное", - сказала она.