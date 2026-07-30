ВС России поразили военное предприятие в Ивано-Франковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили в Ивано-Франковской области предприятия, участвующие в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также ракет большой дальности "Нептун-МД".
- Ночью ВС нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности по предприятиям военной промышленности в нескольких областях Украины.
- В сообщении Минобороны РФ указано, что поражены два предприятия в Калуше: ООО "СКБ ОВТ" и ООО "Нефтемаш".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в Ивано-Франковской области предприятие, участвующее в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также ракет большой дальности "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство ранее заявило, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту "Южный" и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.
"Поражены в Ивано-Франковской области: промышленное предприятие Калуш (ООО "СКБ ОВТ"), участвующее в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет "Гром-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, в той же Ивано-Франковской области было поражено промышленное предприятие Калуш (ООО "Нефтемаш"), также участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них, в том числе, поставляемых западными странами.
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22 июня 2022, 17:18