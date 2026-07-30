Рейтинг@Mail.ru
Масленникова завоевала бронзу на юниорском ЧМ по спортивной борьбе - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:55 30.07.2026
Масленникова завоевала бронзу на юниорском ЧМ по спортивной борьбе

Дарья Масленникова стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по борьбе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБорьба
Борьба - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Борьба. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Дарья Масленникова завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет в Баку.
  • Масленникова стала третьей в весовой категории до 43 кг.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россиянка Дарья Масленникова завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет в Баку.
Масленникова стала третьей в весовой категории до 43 кг.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.
Шамиль Лабазанов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Россиянин Лабазанов победил Насибова с Украины на юниорском ЧМ по борьбе
28 июля, 19:54
 
ЕдиноборстваСпортБаку
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала