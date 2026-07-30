Житель Москвы за полгода дважды выиграл в лотерею

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Москвы Олег Б. стал обладателем суперприза в лотерее "Все или ничего" размером более 24 миллионов рублей.

Менее чем за полгода до этого Олег выиграл 700 тысяч рублей в лотерее "Рапидо Ультра".

Победитель объяснил свой успех везением и поддержкой близких.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Москвич дважды менее чем за полгода крупно выиграл в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".

"Олег Б., житель столицы, стал обладателем суперприза в размере 24 629 478 рублей в 172133-м тираже лотереи "Все или ничего", не угадав ни одного числа. По правилам этой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. До этого Олегу уже везло выигрывать приятные суммы, а в 25119-м тираже лотереи "Рапидо Ультра" — 700 тысяч рублей. Примечательно, что между первым крупным успехом и нынешней победой прошло меньше полугода", — сказали там.

Сам победитель рассказал, что, когда увидел восьмизначную сумму выигрыша в личном кабинете, не мог позволить себе бурно отреагировать на людях. Позже он купил бутылку шампанского и отметил это событие c близкими.

Свой успех Олег объяснил везением и поддержкой родных.