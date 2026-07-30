Новые места отдыха появились в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Новые места отдыха организовали на территории двух площадок особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что инфраструктура столичной особой экономической зоны модернизируется по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.

"Сегодня на площадках ОЭЗ работают более 33 тысяч специалистов, и наша задача сделать так, чтобы им было приятно находиться на ее территории. Поэтому мы регулярно проводим благоустройство и создаем комфортные современные зоны отдыха. Например, недавно территорию промышленного кластера украсили новые арт-объекты", – приводит пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва" слова Ликсутова.

Отмечается, что установленные дизайнерские качели стали популярными у сотрудников. В конструкцию объекта встроили светодиодные экраны и светотехнические системы, а неподалеку появились клумбы с цветами.

Помимо этого, в ОЭЗ функционируют тренажерные залы и центры для фитнеса, каждый день их посещают более 1 тысячи человек. Так, в спортивном комплексе "Арена ПлейТехнополис" имеются ледовые арены, тренажерный и хореографический залы и другие объекты. Помимо этого, на площадках разместили "ТехноВернисаж" – передвижную галерею современного искусства, в которой художники демонстрируют свои работы.

В 2026 году исполняется 20 лет с момента основания особой экономической зоны. За этот период она трансформировалась в основной хаб российской промышленности и центр тех компаний, которые определяют технический суверенитет страны. Территория ОЭЗ состоит из десяти площадок, их площадь – 430 гектаров. На них локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют различные направления – например, микроэлектронику, приборостроение и другие. На площадках создано 33 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.