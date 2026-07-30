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PFL объявила о слиянии с промоутерской компанией Джейка Пола - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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16:39 30.07.2026
PFL объявила о слиянии с промоутерской компанией Джейка Пола

Профессиональная бойцовская лига объединилась с Most Valuable Promotion

© Соцсети американцаТомми Фьюри и Джейк Пол
Томми Фьюри и Джейк Пол - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Соцсети американца
Томми Фьюри и Джейк Пол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессиональная бойцовская лига (PFL) объявила об объединении с промоутерской компанией Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта.
  • Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а пост генерального директора займет Джон Мартин.
  • Объединенная компания будет работать над созданием глобальной платформы, объединяющей бокс мирового класса, ММА, живые мероприятия, развитие спортсменов и распространение контента по всему миру.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Профессиональная бойцовская лига (PFL) на своем сайте объявила об объединении с промоутерской компанией Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта под брендом MVP.
Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а пост генерального директора займет Джон Мартин.
"Объединенная компания будет работать, объединяя бокс мирового класса, ММА, живые мероприятия, развитие спортсменов и распространение контента по всему миру в рамках одной организации, ориентированной на бойцов, создавая компанию боевых видов спорта новой эры. MVP продолжит придерживаться философии, ориентированной на бойцов, с упором на справедливую оплату, максимальную известность и возможности для спортсменов развивать свои бренды как внутри, так и за пределами соревнований", - говорится в заявлении.
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