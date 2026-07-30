PFL объявила о слиянии с промоутерской компанией Джейка Пола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессиональная бойцовская лига (PFL) объявила об объединении с промоутерской компанией Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта.
- Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а пост генерального директора займет Джон Мартин.
- Объединенная компания будет работать над созданием глобальной платформы, объединяющей бокс мирового класса, ММА, живые мероприятия, развитие спортсменов и распространение контента по всему миру.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Профессиональная бойцовская лига (PFL) на своем сайте объявила об объединении с промоутерской компанией Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта под брендом MVP.
Новую компанию возглавят соучредители и члены совета директоров Джейк Пол и Накиса Бидариан, а пост генерального директора займет Джон Мартин.
"Объединенная компания будет работать, объединяя бокс мирового класса, ММА, живые мероприятия, развитие спортсменов и распространение контента по всему миру в рамках одной организации, ориентированной на бойцов, создавая компанию боевых видов спорта новой эры. MVP продолжит придерживаться философии, ориентированной на бойцов, с упором на справедливую оплату, максимальную известность и возможности для спортсменов развивать свои бренды как внутри, так и за пределами соревнований", - говорится в заявлении.