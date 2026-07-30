Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Лантратова помогла решить вопрос с нехваткой воды в челябинском селе

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Челябинской области с требованием проверить ситуацию с нехваткой воды в селе Песчаное.

Благодаря вмешательству надзорных органов и регионального омбудсмена проблема с водоснабжением в селе Песчаное была решена.

Жители села подтвердили, что водопровод работает в штатном режиме, сбоев больше нет, а питьевая вода поступает в полном объеме.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что водоснабжение в селе Песчаное Челябинской области восстановлено после ее обращения в прокуратуру региона.

20 июля Лантратова сообщала, что обратилась к прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру с требованием проверить и отреагировать на ситуацию с нехваткой воды в селе Песчаное Троицкого района, где воду дают всего на один час в сутки. Также к решению проблемы подключилась региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

"Проблема решена. Благодаря вмешательству надзорных органов и регионального уполномоченного местная администрация активизировала работы. Специалисты отсыпали подъездные пути к месту прорыва в заболоченной местности, завезли необходимые материалы и устранили аварию на водоводе", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, жители Песчаного подтвердили, что водопровод работает в штатном режиме, сбоев больше нет, а питьевая вода поступает в полном объеме.