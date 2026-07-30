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Лантратова помогла решить вопрос с нехваткой воды в челябинском селе - РИА Новости, 30.07.2026
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16:59 30.07.2026
Лантратова помогла решить вопрос с нехваткой воды в челябинском селе

Лантратова помогла решить вопрос с нехваткой воды в селе Песчаное

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Челябинской области с требованием проверить ситуацию с нехваткой воды в селе Песчаное.
  • Благодаря вмешательству надзорных органов и регионального омбудсмена проблема с водоснабжением в селе Песчаное была решена.
  • Жители села подтвердили, что водопровод работает в штатном режиме, сбоев больше нет, а питьевая вода поступает в полном объеме.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что водоснабжение в селе Песчаное Челябинской области восстановлено после ее обращения в прокуратуру региона.
20 июля Лантратова сообщала, что обратилась к прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру с требованием проверить и отреагировать на ситуацию с нехваткой воды в селе Песчаное Троицкого района, где воду дают всего на один час в сутки. Также к решению проблемы подключилась региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
"Проблема решена. Благодаря вмешательству надзорных органов и регионального уполномоченного местная администрация активизировала работы. Специалисты отсыпали подъездные пути к месту прорыва в заболоченной местности, завезли необходимые материалы и устранили аварию на водоводе", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, жители Песчаного подтвердили, что водопровод работает в штатном режиме, сбоев больше нет, а питьевая вода поступает в полном объеме.
"Благодарю своих коллег за слаженную работу и помощь людям", - добавила федеральный омбудсмен.
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ПроисшествияЧелябинская областьЯна ЛантратоваРоссия
 
 
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