Названы шесть признаков неликвидной квартиры в хорошем районе

Краткий пересказ от РИА ИИ Квартиры на первом и последнем этажах стоят на 10-15% дешевле аналогичных объектов.

Неликвидность жилья могут вызвать расположение вблизи оживленной трассы, маленькая кухня, неудобная планировка, соседство с кладбищами, промзонами и ЛЭП, а также плохое состояние подъезда, сырость в подвалах и устаревшие инженерные системы.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если у неё есть определённые недостатки. О том, какие параметры делают жилье неликвидным, агентству " Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если у неё есть определённые недостатки. О том, какие параметры делают жилье неликвидным, агентству " Прайм " рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Самолёт Плюс" Наталья Рябухина.

По словам эксперта, сложнее всего продать квартиры на первом и последнем этажах — они стоят на 10–15% дешевле аналогичных объектов.

“Также серьезным минусом становится расположение вблизи оживленной трассы: шум и пыль отпугивают семьи с маленькими детьми”, - сказала она.

Также отпугивают покупателей маленькая кухня, неудобная планировка, соседство с кладбищами, промзонами и ЛЭП.