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Названы шесть признаков неликвидной квартиры в хорошем районе - РИА Новости, 30.07.2026
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03:05 30.07.2026
Названы шесть признаков неликвидной квартиры в хорошем районе

Рябухина: сложнее всего продать квартиры на первом и последнем этажах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлючи от квартир
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ключи от квартир. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Квартиры на первом и последнем этажах стоят на 10-15% дешевле аналогичных объектов.
  • Неликвидность жилья могут вызвать расположение вблизи оживленной трассы, маленькая кухня, неудобная планировка, соседство с кладбищами, промзонами и ЛЭП, а также плохое состояние подъезда, сырость в подвалах и устаревшие инженерные системы.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если у неё есть определённые недостатки. О том, какие параметры делают жилье неликвидным, агентству "Прайм" рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Самолёт Плюс" Наталья Рябухина.
По словам эксперта, сложнее всего продать квартиры на первом и последнем этажах — они стоят на 10–15% дешевле аналогичных объектов.
“Также серьезным минусом становится расположение вблизи оживленной трассы: шум и пыль отпугивают семьи с маленькими детьми”, - сказала она.
Также отпугивают покупателей маленькая кухня, неудобная планировка, соседство с кладбищами, промзонами и ЛЭП.
Кроме того, на выбор влияют состояние подъезда, сырость в подвалах и устаревшие инженерные системы. Эти факторы, даже по отдельности, могут значительно снизить спрос и цену, заключила Рябухина.
 
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