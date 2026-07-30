Туристическую тропу к Камню Дмитрия Донского создадут на "Куликовом поле"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристическая тропа к Камню Дмитрия Донского — мегалиту, возраст которого насчитывает около 100 миллионов лет, будет создана в музее-заповеднике "Куликово поле", сообщили в пресс-службе музея.

Камень-следовик Дмитрия Донского находится на Куликовом поле, в балке Рыбий Верх (Тульская область). Этот мегалит относится к меловому периоду — самому продолжительному периоду мезозойской эры, который датируется временем от 145 до 66 миллионов лет назад.

"В народе сохранилось предание, что здесь обнаружили раненого в бою великого князя Дмитрия, который опирался рукой об этот камень. С тех пор на камне остался отпечаток в виде углубления. Конечно, современные ученые могут сказать, что оно появилось в результате выветривания, но народный эпос делает это место особо заманчивым для любителей истории", — рассказала руководитель отдела экскурсий и туризма музея-заповедника Ольга Каширина.

© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ 8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх) © РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ 8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)

По ее словам, от большой туристической тропы, которая ведет на поле сражения, сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле" планируют сделать ответвление в сторону балки Рыбий Верх, где находится камень.

"Очень часто туристы путешествуют по экотропам Куликова поля самостоятельно, в удобное для них время, поэтому мы стараемся подготовить для них иллюстративный и аудиоконтент. Сейчас мы занимаемся проработкой маршрута, подбором научных материалов, со временем создадим аудиогид для этого участка", — отметила представитель музея-заповедника.

Работы на местности по плану начнутся весной 2027 года. Будет создана удобная для ходьбы дорога, установлены информационные щиты и указатели.