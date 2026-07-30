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Туристическую тропу к Камню Дмитрия Донского создадут на "Куликовом поле" - РИА Новости, 30.07.2026
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09:00 30.07.2026
Туристическую тропу к Камню Дмитрия Донского создадут на "Куликовом поле"

Музей-заповедник "Куликовом поле" анонсировал туристическую тропу к мегалиту

© РИА Новости / Кирилл ЗыковМегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристическая тропа к Камню Дмитрия Донского — мегалиту, возраст которого насчитывает около 100 миллионов лет, будет создана в музее-заповеднике "Куликово поле", сообщили в пресс-службе музея.
Камень-следовик Дмитрия Донского находится на Куликовом поле, в балке Рыбий Верх (Тульская область). Этот мегалит относится к меловому периоду — самому продолжительному периоду мезозойской эры, который датируется временем от 145 до 66 миллионов лет назад.
"В народе сохранилось предание, что здесь обнаружили раненого в бою великого князя Дмитрия, который опирался рукой об этот камень. С тех пор на камне остался отпечаток в виде углубления. Конечно, современные ученые могут сказать, что оно появилось в результате выветривания, но народный эпос делает это место особо заманчивым для любителей истории", — рассказала руководитель отдела экскурсий и туризма музея-заповедника Ольга Каширина.
© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх) - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ
8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
По ее словам, от большой туристической тропы, которая ведет на поле сражения, сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле" планируют сделать ответвление в сторону балки Рыбий Верх, где находится камень.
"Очень часто туристы путешествуют по экотропам Куликова поля самостоятельно, в удобное для них время, поэтому мы стараемся подготовить для них иллюстративный и аудиоконтент. Сейчас мы занимаемся проработкой маршрута, подбором научных материалов, со временем создадим аудиогид для этого участка", — отметила представитель музея-заповедника.
© РИА Новости / Наталья ТюринаМегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3
© РИА Новости / Геннадий КлюшкинБалка Рыбий Верх
Балка Рыбий Верх
Балка Рыбий Верх
© РИА Новости / Геннадий Клюшкин
2 из 3
© РИА Новости / Наталья ТюринаБалка Рыбий Верх
Балка Рыбий Верх
Балка Рыбий Верх
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3
Балка Рыбий Верх
© РИА Новости / Геннадий Клюшкин
2 из 3
Балка Рыбий Верх
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
Работы на местности по плану начнутся весной 2027 года. Будет создана удобная для ходьбы дорога, установлены информационные щиты и указатели.
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"Мы видим запрос от наших гостей на посещение мегалитов. Люди очень любят древние тайны и легенды, ради них они готовы даже преодолевать бездорожье. Мы благоустроим новую тропу и к следующему летнему сезону постараемся открыть ее для туристов и путешественников", — заключила Каширина.
 
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