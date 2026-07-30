Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области, сообщили в Минобороны.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны

"Подразделения "Центра" в результате решительных действий освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Центр" освободили Красноярское в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Центр" освободили Красноярское в ДНР

Также они поразили формирования противника у Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья. За сутки бойцы уничтожили до 350 боевиков ВСУ, четыре ББМ и 11 автомобилей.

Группировка "Север" установила контроль над Юрченково в Харьковской области, а также над Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, заявили в министерстве.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области © Инфографика 1 из 3 © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области © Инфографика 2 из 3 © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Малую Слободку в Сумской области Подразделения группировки войск "Север" освободили Малую Слободку в Сумской области © Инфографика 3 из 3 Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области © Инфографика 1 из 3 Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области © Инфографика 2 из 3 Подразделения группировки войск "Север" освободили Малую Слободку в Сумской области © Инфографика 3 из 3

Кроме того, военные нанесли поражение украинским подразделениям в районе населенных пунктов Кияницы, Уланово, Рыжевка, Иволжанское и Угроеды, а также у Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белой Колодези.