ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Центра" в результате решительных действий освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Красноярское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Красноярское в ДНР
Также они поразили формирования противника у Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья. За сутки бойцы уничтожили до 350 боевиков ВСУ, четыре ББМ и 11 автомобилей.
Группировка "Север" установила контроль над Юрченково в Харьковской области, а также над Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, заявили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области
© Инфографика
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© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области
© Инфографика
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© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Малую Слободку в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Малую Слободку в Сумской области
© Инфографика
3 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Юрченково в Харьковской области
© Инфографика
1 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Могрицу в Сумской области
© Инфографика
2 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Малую Слободку в Сумской области
© Инфографика
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Кроме того, военные нанесли поражение украинским подразделениям в районе населенных пунктов Кияницы, Уланово, Рыжевка, Иволжанское и Угроеды, а также у Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белой Колодези.
Потери ВСУ на этих участках фронта составили до 195 боевиков, две ББМ и четыре автомобиля, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18