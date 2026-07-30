Краткий пересказ от РИА ИИ КОНКАКАФ не стала бойкотировать турниры ФИФА, в отличие от УЕФА, который объявил о бойкоте.

Члены КОНКАКАФ выразили озабоченность по поводу процедуры рассмотрения предложения ФИФА о продаже акций и предложили использовать резервы организации для финансирования программ.

Проект FIFA Forward Enterprise предполагает выплаты до 40 миллионов долларов каждой из 211 национальных ассоциаций за четырехлетний цикл, но подход ФИФА осудила также Азиатская конфедерация футбола.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) не стала вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) из-за коммерческого проекта организации.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера , зятя президента США Дональда Трампа. В четверг УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. После УЕФА КОНКАКАФ также провела встречу со всеми странами - членами организации.

"В ходе встречи члены выразили глубокую озабоченность по поводу отсутствия надлежащей процедуры рассмотрения предложения, искусственно заниженного срока и отсутствия какой-либо проверки или утверждения соответствующими руководящими органами ФИФА. Кроме того, была поставлена ​​под сомнение необходимость привлечения частных инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира по футболу в истории", - говорится в заявлении КОНКАКАФ.

Также КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА и поручила совету организации определить то, как можно использовать имеющиеся резервы ФИФА для увеличения финансирования FIFA Forward, а также поставила задачу членам совета ФИФА обязать президента организации Джанни Инфантино рассматривать любой вопрос в соответствии с надлежащими процедурами через персонал и совет ФИФА.