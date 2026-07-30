КОНКАКАФ отказалась от бойкота, но отвергла скандальный проект ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КОНКАКАФ не стала бойкотировать турниры ФИФА, в отличие от УЕФА, который объявил о бойкоте.
- Члены КОНКАКАФ выразили озабоченность по поводу процедуры рассмотрения предложения ФИФА о продаже акций и предложили использовать резервы организации для финансирования программ.
- Проект FIFA Forward Enterprise предполагает выплаты до 40 миллионов долларов каждой из 211 национальных ассоциаций за четырехлетний цикл, но подход ФИФА осудила также Азиатская конфедерация футбола.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) не стала вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) из-за коммерческого проекта организации.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. После УЕФА КОНКАКАФ также провела встречу со всеми странами - членами организации.
"В ходе встречи члены выразили глубокую озабоченность по поводу отсутствия надлежащей процедуры рассмотрения предложения, искусственно заниженного срока и отсутствия какой-либо проверки или утверждения соответствующими руководящими органами ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость привлечения частных инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира по футболу в истории", - говорится в заявлении КОНКАКАФ.
Также КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА и поручила совету организации определить то, как можно использовать имеющиеся резервы ФИФА для увеличения финансирования FIFA Forward, а также поставила задачу членам совета ФИФА обязать президента организации Джанни Инфантино рассматривать любой вопрос в соответствии с надлежащими процедурами через персонал и совет ФИФА.
Согласно проекту FIFA Forward Enterprise, с 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить до 40 миллионов долларов за четырехлетний цикл по программам FIFA Forward и FIFA Fast-Forward, а за 12 лет объем выплат может составить около 86 миллионов долларов. Подход ФИФА ранее, помимо УЕФА и КОНКАКАФ, осудила Азиатская конфедерация футбола (AФК). Африканская конфедерация футбола (CAF) заявила о готовности рассмотреть новый проект.