Приставы принудительно взыскали с Гарика Харламова штрафы ГИБДД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судебные приставы принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на общую сумму 2250 рублей.
- Приставы пытались взыскать страховые взносы с подмосковной компании, где Харламов числится одним из учредителей, но производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебные приставы принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на 2250 рублей, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, приставы с подмосковной компании, в которой Харламов числится одним из учредителей, в 2024 году пытались взыскать страховые взносы, включая пени, однако производство было прекращено из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии у него денежных средств.