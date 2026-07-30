Приставы принудительно взыскали с Гарика Харламова штрафы ГИБДД

Кроме того, приставы с подмосковной компании, в которой Харламов числится одним из учредителей, в 2024 году пытались взыскать страховые взносы, включая пени, однако производство было прекращено из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии у него денежных средств.