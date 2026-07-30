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Приставы принудительно взыскали с Гарика Харламова штрафы ГИБДД - РИА Новости, 30.07.2026
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12:46 30.07.2026
Приставы принудительно взыскали с Гарика Харламова штрафы ГИБДД

Приставы принудительно взыскали с Гарика Харламова штрафы ГИБДД на 2250 рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Гарик Харламов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на общую сумму 2250 рублей.
  • Приставы пытались взыскать страховые взносы с подмосковной компании, где Харламов числится одним из учредителей, но производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебные приставы принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на 2250 рублей, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что в отношении Харламова 29 июля было возбуждено сразу три исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД, сумма каждого - 750 рублей.
Кроме того, приставы с подмосковной компании, в которой Харламов числится одним из учредителей, в 2024 году пытались взыскать страховые взносы, включая пени, однако производство было прекращено из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии у него денежных средств.
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