Калинская стала четвертьфиналисткой турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская обыграла индонезийку Джанис Тьен в матче второго круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Встреча завершилась победой Калинской со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла индонезийку Джанис Тьен в матче второго круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Mubadala Citi DC Open
30 июля 2026 • начало в 20:10
Завершен
1 : 26:13:66:7
В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи Джессика Пегула (США, 3-я ракетка мира) - Магдалена Френх (Польша, 48).