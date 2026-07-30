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Калинская стала четвертьфиналисткой турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Теннис
 
22:34 30.07.2026
Калинская стала четвертьфиналисткой турнира в Вашингтоне

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTAАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Калинская обыграла индонезийку Джанис Тьен в матче второго круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Встреча завершилась победой Калинской со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла индонезийку Джанис Тьен в матче второго круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась победой 20-й ракетки мира Калинской со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7). Тьен занимает 37-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
30 июля 2026 • начало в 20:10
Завершен
Janice Tjen
1 : 26:13:66:7
Анна Калинская
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи Джессика Пегула (США, 3-я ракетка мира) - Магдалена Френх (Польша, 48).
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