Раннее развитие детей противоречит законам физиологии, считает Ямпольская

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Раннее развитие детей дошкольного возраста противоречит законам физиологии, из-за чего в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы с социализацией и созданием семьи, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

"Что такое коммуникативные способности ребенка? Это его желание социализироваться, продолжать учебу, работать, создавать семью в том числе. Вот такая есть связь между тем, что дети не доигрывают в детском саду, а молодые люди потом не очень-то рвутся создавать семьи. Это доказанные специалистами проблемы, и специалисты просто бьют тревогу по этому поводу", - заключила Ямпольская.