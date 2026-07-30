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Раннее развитие детей противоречит законам физиологии, считает Ямпольская - РИА Новости, 30.07.2026
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14:57 30.07.2026
Раннее развитие детей противоречит законам физиологии, считает Ямпольская

Ямпольская: раннее развитие детей дошкольного возраста противоречит физиологии

© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Елена Ямпольская . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская считает, что раннее развитие детей дошкольного возраста противоречит законам физиологии.
  • Из-за раннего развития у детей могут возникнуть проблемы с качеством обучения и коммуникативными способностями.
  • Ямпольская отметила, что недостаток игровой деятельности в детском саду может привести к проблемам с созданием семьи во взрослом возрасте.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Раннее развитие детей дошкольного возраста противоречит законам физиологии, из-за чего в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы с социализацией и созданием семьи, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
«
"Наш выдающийся отечественный психолог Лев Семенович Выготский доказал, что ведущей деятельностью (у детей - ред.) в возрасте от трех до семи лет является игровая, и только с семи лет ведущей деятельностью, и то у всех детей по-разному, становится учебная. Что происходит? Так называемое раннее развитие противоречит законам физиологии. В результате те зоны мозга, которые в этом возрасте должны развиться, не развиваются. И потом это сказывается уже и на качестве обучения ребенка, а потом на его коммуникативных способностях", - сказала Ямпольская журналистам.
Она отметила, что подобная система дошкольного образования может негативно сказаться на социализации и коммуникативных навыках ребенка, из-за чего впоследствии могут возникнуть проблемы с созданием семьи уже во взрослом возрасте.
"Что такое коммуникативные способности ребенка? Это его желание социализироваться, продолжать учебу, работать, создавать семью в том числе. Вот такая есть связь между тем, что дети не доигрывают в детском саду, а молодые люди потом не очень-то рвутся создавать семьи. Это доказанные специалистами проблемы, и специалисты просто бьют тревогу по этому поводу", - заключила Ямпольская.
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