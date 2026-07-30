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Пропавшего жителя Якутии нашли живым спустя 25 дней - РИА Новости, 30.07.2026
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14:29 30.07.2026
Пропавшего жителя Якутии нашли живым спустя 25 дней

Пропавшего в Якутии мужчину нашли живым спустя 25 дней

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Якутии, пропавший 5 июля, найден живым спустя 25 дней после исчезновения.
  • Мужчину 1974 года рождения обнаружили на сенокосе 30 июля.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пропавший житель Якутии найден живым спустя 25 дней после исчезновения, сообщила служба спасения региона.
"Мужчина 1974 года рождения, пропавший 5 июля в Хангаласском улусе, найден живым. Спустя 25 дней после исчезновения сегодня, 30 июля, его обнаружил работник на сенокосе", - говорится в сообщении.
Установлено, что пострадавший приехал из Якутска 1 июля для работы на конебазе, расположенной в 70 километрах от села Немюгюнцы. В настоящее время мужчину везут в медицинское учреждение Якутска, информация о состоянии его здоровья уточняется.
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