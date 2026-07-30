В Якутии два человека погибли при опрокидывании лодки на реке Амга

Краткий пересказ от РИА ИИ На реке Амга в Якутии перевернулась моторная лодка, два человека погибли, один смог спастись.

Судоводитель и два пассажира были в состоянии алкогольного опьянения, причина опрокидывания лодки не установлена.

Ведется доследственная проверка, следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.

УЛАН-УДЭ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли на реке Амга в Якутии при опрокидывании моторной лодки, еще одному мужчине удалось спастись, сообщает Восточное МСУТ СК России.

По данным ведомства, в ночь на среду судоводитель с двумя пассажирами в алкогольном опьянении переплывали реку Амга на моторной лодке, которая пока по неустановленным причинам перевернулась и затонула.

"Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о произошедшем… В результате поисковых мероприятий тела двух мужчин найдены", - говорится в сообщении

По данному факту проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи провели осмотр места происшествия, также ведомство назначило судебно-медицинские экспертизы.

Как уточнили в службе спасения Якутии, спасатели нашли тело первого мужчины на дне реки на глубине около двух метров. Рядом с ним нашли лодку. Тело второго погибшего спустя полчаса случайно увидели в двух километрах от места происшествия очевидцы.