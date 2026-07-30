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В Якутии два человека погибли при опрокидывании лодки на реке Амга - РИА Новости, 30.07.2026
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09:00 30.07.2026
В Якутии два человека погибли при опрокидывании лодки на реке Амга

В Якутии 2 человека погибли при опрокидывании моторной лодки на реке Амга

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на реку Амга в Якутии
Вид на реку Амга в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на реку Амга в Якутии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Амга в Якутии перевернулась моторная лодка, два человека погибли, один смог спастись.
  • Судоводитель и два пассажира были в состоянии алкогольного опьянения, причина опрокидывания лодки не установлена.
  • Ведется доследственная проверка, следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.
УЛАН-УДЭ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли на реке Амга в Якутии при опрокидывании моторной лодки, еще одному мужчине удалось спастись, сообщает Восточное МСУТ СК России.
По данным ведомства, в ночь на среду судоводитель с двумя пассажирами в алкогольном опьянении переплывали реку Амга на моторной лодке, которая пока по неустановленным причинам перевернулась и затонула.
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"Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о произошедшем… В результате поисковых мероприятий тела двух мужчин найдены", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи провели осмотр места происшествия, также ведомство назначило судебно-медицинские экспертизы.
Как уточнили в службе спасения Якутии, спасатели нашли тело первого мужчины на дне реки на глубине около двух метров. Рядом с ним нашли лодку. Тело второго погибшего спустя полчаса случайно увидели в двух километрах от места происшествия очевидцы.
Также спасатели уточняют, что погибшие приехали из Намского и Среднеколымского районов на заготовку сена и строительство коровника.
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