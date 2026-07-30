Израиль обеспокоен сдержанностью США в конфликте с Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль обеспокоен стремлением США избежать серьезной эскалации в конфликте против Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует.
- Американские военные провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Израиль обеспокоен стремлением США избежать серьезной эскалации в конфликте против Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями израильского правительства.
По его данным, израильские чиновники обеспокоены тем, что американский президент, по их мнению, не настроен значительно эскалировать конфликт с Ираном на фоне намечающихся промежуточных выборов в конгресс.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.