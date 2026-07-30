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Израиль обеспокоен сдержанностью США в конфликте с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2026
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10:55 30.07.2026
Израиль обеспокоен сдержанностью США в конфликте с Ираном, пишут СМИ

AP: Израиль обеспокоен стремлением США избежать эскалации конфликта с Ираном

© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in HebrewПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in Hebrew
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль обеспокоен стремлением США избежать серьезной эскалации в конфликте против Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует.
  • Американские военные провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Израиль обеспокоен стремлением США избежать серьезной эскалации в конфликте против Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями израильского правительства.
"Израильские чиновники все более обеспокоены из-за сомнений (президента США Дональда – ред.) Трампа по поводу повышающихся цен на нефть… и растущей тревоги некоторых в американской администрации из-за темпов расходования критически важных ракет-перехватчиков", - пишет агентство.
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По его данным, израильские чиновники обеспокоены тем, что американский президент, по их мнению, не настроен значительно эскалировать конфликт с Ираном на фоне намечающихся промежуточных выборов в конгресс.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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