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Иордания сообщила об отражении ракетного удара с территории Ирана - РИА Новости, 30.07.2026
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08:07 30.07.2026
Иордания сообщила об отражении ракетного удара с территории Ирана

Иордания сбила пять ракет, выпущенных с территории Ирана

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground ForceРакетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства противовоздушной обороны Иордании перехватили пять ракет, выпущенных с территории Ирана.
  • Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Иордании перехватили пять ракет, выпущенных с территории Ирана, жертв и пострадавших нет, говорится в заявлении вооруженных сил королевства, которое приводит государственное агентство Petra.
"Четкие и профессиональные меры позволили предотвратить попытку удара по территории королевства, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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