Иордания сообщила об отражении ракетного удара с территории Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства противовоздушной обороны Иордании перехватили пять ракет, выпущенных с территории Ирана.
- Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Иордании перехватили пять ракет, выпущенных с территории Ирана, жертв и пострадавших нет, говорится в заявлении вооруженных сил королевства, которое приводит государственное агентство Petra.
"Четкие и профессиональные меры позволили предотвратить попытку удара по территории королевства, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.