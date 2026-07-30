В РЭЦ рассказали о роли инвестиций в кооперации России и стран Евразии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Поддержка трансграничной инвестиционной активности России и стран Евразии требует особого внимания, заявил директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Кретов.

В рамках мероприятия, посвященного инвестиционным возможностям в Евразии, на площадке Городских лабораторий ВЭБ.РФ Директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Кретов рассказал о ключевых инструментах поддержки российских компаний при реализации инвестиционных проектов за рубежом.

"Как отметил Алексей Кретов, РЭЦ рассматривает развитие кооперации с евразийским регионом как одно из ключевых направлений работы как в части стимулирования текущего товарооборота, так и в контексте формирования долгосрочных инвестиционных связей. По его словам, рост объемов внешней торговли не всегда сопровождается увеличением прямых инвестиций, и, таким образом, поддержка трансграничной инвестиционной активности требует особого внимания", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"Важно, что именно инвестиции обеспечивают долгосрочную и устойчивую кооперацию между странами. Перераспределить товарные потоки можно, а вот быстро перенести завод уже тяжело. Инвестиции – это "жесткая сцепка". Именно поэтому сегодня важно делать акцент на совместном развитии производств высоких переделов и реализации крупных инфраструктурных инициатив", – отметил Кретов, приведя в качестве примеров евразийские мегапроекты, включая международный транспортный коридор "Север-Юг".

При этом проекты, по словам спикера, должны предполагать комплексное участие российских компаний: от поставки оборудования, проектирования и инжиниринга до цифровых решений, подготовки кадров и последующего сервисного сопровождения.

В этой ситуации важную роль играет государство, которое должно выступать связующим звеном между странами, стимулируя товарные и инвестиционные потоки. Поддержка новых инициатив может быть реализована за счет механизмов долгосрочного финансирования и распределения рисков, в том числе, благодаря инструментарию Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар").

Например, для зарубежных проектов, реализуемых с использованием российских товаров, работ и услуг, доступно страхование кредита покупателю, которое защищает кредитующие проект банки от коммерческих и политических рисков. Кроме того, РЭЦ предлагает страхование российских инвестиций за рубежом от политических рисков, включая национализацию, ограничения на вывод прибыли, блокировку платежей и другие действия иностранных государств, способные привести к утрате или существенному обесцениванию инвестиций.

Отдельные решения предусмотрены и для экспортеров, поставляющих продукцию в рамках зарубежных инвестиционных проектов. Как рассказал Кретов, РЭЦ готов поддерживать такие инициативы через страхование предэкспортного финансирования, а также страхование экспортных контрактов, защищая поставщиков от риска неплатежа со стороны иностранных покупателей.

В мероприятии также принял участие руководитель проекта по перспективным финансовым технологиям РЭЦ Иван Авдеев. Он отметил, что развитие инвестиционного сотрудничества невозможно без современной инфраструктуры трансграничных расчетов. По словам спикера, там, где появляются инвестиции, неизбежно возникает потребность в надежных платежных механизмах, способных обеспечить сопровождение внешнеэкономических проектов. Одним из таких инструментов является Платформа "Планета", разработанная Росэксимбанком (входит в Группу РЭЦ), которая помогает участникам ВЭД осуществлять расчеты с зарубежными партнерами, способствуя развитию долгосрочной кооперации.

На мероприятии обсудили новый льготный механизм финансирования проектов российского бизнеса в Евразии, оператором которого выступает ВЭБ.РФ.

"Речь идет о долгосрочном финансировании российских компаний, реализующих проекты на Евразийском пространстве. Объем участия ВЭБ.РФ в одном проекте составляет 25% от стоимости проекта, но не превышает 100 млн долларов США в рублевом эквиваленте, кредит предоставляется на срок до 10 лет по льготной ставке. Среди приоритетных отраслей реализации проектов в Евразийском регионе: транспортно-логистическая и товаропроводящая инфраструктура, энергетика, машиностроение, промышленность, химия, фармацевтика и сельское хозяйство", – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Участие в мероприятии приняли представители более 70 организаций, включая 54 российские компании.