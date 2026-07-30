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В Подмосковье запустили новый ИИ-сервис для анализа работы медиков - РИА Новости, 30.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:36 30.07.2026
В Подмосковье запустили новый ИИ-сервис для анализа работы медиков

В Подмосковье запустили новый ИИ-сервис для анализа работы медучреждений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения Московской области запустило новый сервис на основе искусственного интеллекта, анализирующий работу медицинских учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Новый ИИ-аналитик позволяет за считанные минуты получать информацию, для подготовки которой раньше требовались десятки ежедневных и еженедельных отчетов", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Система обрабатывает обезличенные данные о визитах пациентов в поликлиники и определяет – в каких учреждениях и у каких специалистов растет нагрузка, анализирует структуру обращений и прохождение диспансеризации, а также время ожидания приема. Кроме того, она сравнивает показатели городских округов и отдельных медучреждений. ИИ-сервис способен выявлять нестандартные ситуации. Например, рост обращений пациентов с теми или иными заболеваниями.
"Это помогает оперативно выявлять изменения в работе медицинских организаций, своевременно реагировать на рост нагрузки и принимать управленческие решения, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона", – подчеркнул Забелин.
Сейчас сервис использует министерство здравоохранения Московской области в пилотном режиме. Уже осенью доступ к нему предоставят медицинским организациям региона. Расширятся и функции системы, которая, помимо поликлиник, будет обрабатывать данные о лечении пациентов в стационарах.
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Новости ПодмосковьяМедицинаМосковская область (Подмосковье)ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)Здравоохранение
 
 
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