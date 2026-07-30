В Подмосковье запустили новый ИИ-сервис для анализа работы медиков

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения Московской области запустило новый сервис на основе искусственного интеллекта, анализирующий работу медицинских учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Новый ИИ-аналитик позволяет за считанные минуты получать информацию, для подготовки которой раньше требовались десятки ежедневных и еженедельных отчетов", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Система обрабатывает обезличенные данные о визитах пациентов в поликлиники и определяет – в каких учреждениях и у каких специалистов растет нагрузка, анализирует структуру обращений и прохождение диспансеризации, а также время ожидания приема. Кроме того, она сравнивает показатели городских округов и отдельных медучреждений. ИИ-сервис способен выявлять нестандартные ситуации. Например, рост обращений пациентов с теми или иными заболеваниями.

"Это помогает оперативно выявлять изменения в работе медицинских организаций, своевременно реагировать на рост нагрузки и принимать управленческие решения, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона", – подчеркнул Забелин.