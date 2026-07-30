Конференция "HR TECH + ИИ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2026" пройдет в Москве

МОСКВА, 30 июл - пресс-служба Quorum Conference. Четвертая HR-конференция Quorum "HR TECH + ИИ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2026" пройдет в московском отеле "Radisson Blu Belorusskaya" с 8 по 9 октября.

Фокус-темой обозначено "Внедрение со знаком “Плюс”". Программа конференции сфокусирована на трех ключевых темах.

В первый день специалисты обсудят, как рассчитать эффективность автоматизации HR и внедрять ИИ с измеримой пользой для бизнеса. Второй день будет посвящен тому, как с помощью HR Tech снижать текучесть, повышать эффективность HR-процессов и автоматизировать управление персоналом. На третьем дне, который пройдет онлайн, пройдет обсуждение рынка решений HR Tech в 2026 году.

Ключевые вопросы, которые будут разобраны:

• Как определить приоритеты автоматизации HR-процессов с учетом ограниченных бюджетов?

• Какие HR Tech-решения действительно дают измеримый экономический эффект и как рассчитать их окупаемость?

• Как защитить проект автоматизации HR перед руководством, финансовым блоком и ИТ?

• Как внедрять искусственный интеллект в HR не ради тренда, а ради реального повышения эффективности бизнеса?

• Как построить единую HR-экосистему без дорогостоящего "зоопарка" из разрозненных систем?

• Какие российские HR-платформы сегодня наиболее эффективны для автоматизации подбора, адаптации, обучения, оценки, аналитики и управления ФОТ?

• Как использовать автоматизацию и ИИ для снижения текучести, прогнозирования кадровых рисков и удержания сотрудников?

Спикеры − руководители HR, HR Tech, организационного развития и цифровой трансформации ведущих российских компаний.

Уникальность конференции − более 40 практических кейсов и аналитических докладов, стратегические дискуссии, интерактивные воркшопы, обзор рынка HR Tech-решений, реальные расчеты экономической эффективности внедрения автоматизации и ИИ, а также отдельный онлайн-фокус-день, посвященный современным российским платформам и технологиям для HR.

Благодаря сочетанию аналитики, практических кейсов и живого обмена опытом участники смогут не только узнать о лучших практиках автоматизации HR-процессов, но и получить готовые инструменты для обоснования инвестиций, выбора решений и успешного внедрения проектов цифровой трансформации в своей компании.

Сегодня автоматизация HR уже перестала быть вопросом будущего − она становится необходимым условием повышения эффективности бизнеса. Однако далеко не каждое внедрение приносит ожидаемый результат: компании сталкиваются со сложностями выбора решений, интеграции систем, защиты бюджета и оценки реальной эффективности проектов. Одновременно искусственный интеллект открывает новые возможности для HR, но требует взвешенного подхода, понимания рисков и четкой стратегии внедрения.

"HR TECH + ИИ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2026" – это площадка, где работодатели делятся реальным опытом цифровой трансформации HR, показывают успешные проекты, рассказывают об ошибках, расчетах ROI и практических результатах внедрения современных технологий.