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Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Теннис
 
08:15 30.07.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250

Хачанов проиграл Томичу во втором круге турнира в Лос-Кабосе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карен Хачанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, проиграв Томичу.
  • Томич, попавший в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера, вышел в четвертьфинал ATP впервые с 2019 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, призовой фонд которого превышает 900 тысяч долларов.
В матче второго круга турнира 26-я ракетка мира Хачанов со счетом 2:6, 4:6 проиграл представителю Австралии Бернарду Томичу, который занимает 171-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.
Томич попал в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. 33-летний австралиец вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с 2019 года.
В четвертьфинале Томич сыграет против победителя встречи Кэмерон Норри (Великобритания, 39) - Джеймс Дакворт (Австралия, 83).
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ТеннисСпортКарен ХачановБернард ТомичКэмерон НорриАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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