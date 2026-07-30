Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, проиграв Томичу.
- Томич, попавший в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера, вышел в четвертьфинал ATP впервые с 2019 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, призовой фонд которого превышает 900 тысяч долларов.
Томич попал в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. 33-летний австралиец вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с 2019 года.
В четвертьфинале Томич сыграет против победителя встречи Кэмерон Норри (Великобритания, 39) - Джеймс Дакворт (Австралия, 83).