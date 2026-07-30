Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акакий Варданашвили, гражданин Грузии и наемник, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен Верховным судом ДНР к 14 годам колонии строгого режима.
- Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Акакий Варданашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения Верховным судом ДНР заочно приговора по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Акакия Варданашвили... Суд заочно приговорил Варданашвили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
Установлено, что с весны 2022 года Варданашвили в качестве наемника числился в рядах различных украинских вооруженных формирований, принимал участие в боях против представителей силовых структур ДНР и ВС РФ. Подчеркивается, что до этого он на тренировочных базах прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Сообщается, что за это Варданашвили получал материальное вознаграждение.
В настоящее время наемник объявлен в международный розыск, он заочно арестован.