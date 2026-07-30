Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Установлено, что с весны 2022 года Варданашвили в качестве наемника числился в рядах различных украинских вооруженных формирований, принимал участие в боях против представителей силовых структур ДНР и ВС РФ. Подчеркивается, что до этого он на тренировочных базах прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Сообщается, что за это Варданашвили получал материальное вознаграждение.