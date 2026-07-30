Рейтинг@Mail.ru
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 30.07.2026 (обновлено: 11:45 30.07.2026)
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Грузинского наемника Варданашвили заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акакий Варданашвили, гражданин Грузии и наемник, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен Верховным судом ДНР к 14 годам колонии строгого режима.
  • Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Акакий Варданашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения Верховным судом ДНР заочно приговора по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Акакия Варданашвили... Суд заочно приговорил Варданашвили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
Установлено, что с весны 2022 года Варданашвили в качестве наемника числился в рядах различных украинских вооруженных формирований, принимал участие в боях против представителей силовых структур ДНР и ВС РФ. Подчеркивается, что до этого он на тренировочных базах прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Сообщается, что за это Варданашвили получал материальное вознаграждение.
В настоящее время наемник объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Суд в ДНР заочно осудил ирландского наемника, воевавшего за ВСУ
28 июля, 11:48
 
ГрузияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала