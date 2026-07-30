Жителя Иваново будут судить за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Иваново передавал украинской разведке данные о местоположении военной авиации, участвующей в СВО.
- Прокуратура Ивановской области направила уголовное дело о государственной измене в суд.
БРЯНСК, 30 июл – РИА Новости. Житель Иваново предстанет перед судом за госизмену, по версии следствия, он передавал украинской разведке данные о местоположении военной авиации, участвующей в СВО, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Ивановской области направила в суд уголовное дело о государственной измене… По версии следствия, обвиняемый… осуществил сбор и передачу сведений о месте дислокации авиационной техники, принимающей участие в специальной военной операции. Полученную информацию мужчина … передал представителю украинской разведки с целью ее использования против безопасности РФ", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что обвиняемым стал 41-летний житель города Иваново. Как считает следствие, мужчина передавал данные украинским спецслужбам через интернет с января по апрель 2024 года.
"Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области", - добавили в прокуратуре.
Уголовное дело будет рассматриваться в Ивановском областном суде.