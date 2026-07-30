Рейтинг@Mail.ru
Жителя Иваново будут судить за госизмену - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 30.07.2026 (обновлено: 13:45 30.07.2026)
Жителя Иваново будут судить за госизмену

Жителя Иваново будут судить за передачу Украине данных о военной авиации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Иваново передавал украинской разведке данные о местоположении военной авиации, участвующей в СВО.
  • Прокуратура Ивановской области направила уголовное дело о государственной измене в суд.
БРЯНСК, 30 июл – РИА Новости. Житель Иваново предстанет перед судом за госизмену, по версии следствия, он передавал украинской разведке данные о местоположении военной авиации, участвующей в СВО, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Ивановской области направила в суд уголовное дело о государственной измене… По версии следствия, обвиняемый… осуществил сбор и передачу сведений о месте дислокации авиационной техники, принимающей участие в специальной военной операции. Полученную информацию мужчина … передал представителю украинской разведки с целью ее использования против безопасности РФ", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что обвиняемым стал 41-летний житель города Иваново. Как считает следствие, мужчина передавал данные украинским спецслужбам через интернет с января по апрель 2024 года.
"Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области", - добавили в прокуратуре.
Уголовное дело будет рассматриваться в Ивановском областном суде.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену
29 июля, 18:44
 
ИвановоПроисшествияИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала