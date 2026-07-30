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Опрос: АдГ почти вдвое опережает ХДС по популярности в одной из земель - РИА Новости, 30.07.2026
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11:31 30.07.2026
Опрос: АдГ почти вдвое опережает ХДС по популярности в одной из земель

АдГ почти вдвое опережает ХДС в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правая партия "Альтернатива для Германии" почти в два раза опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз в преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт.
  • За АдГ готовы проголосовать 41% избирателей, в то время как рейтинг ХДС сократился до 24 %.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) почти в два раза опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз (ХДС) в преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт, следует из результатов опроса исследовательского института Infratest dimap.
Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт запланированы на 6 сентября. В настоящее время землей управляет коалиция в составе ХДС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП) под руководством премьер-министра Свена Шульце.
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Согласно опросу, за АдГ на предстоящих выборах готовы проголосовать 41% избирателей, в то время как рейтинг ХДС сократился до 24%, потеряв по сравнению с последним замером в мае еще два процентных пункта.
Партнер ХДС по правящей коалиции в регионе - СДПГ набирает лишь 7% голосов, а СвДП из-за крайне низких показателей вовсе не была включена в отдельные строчки партийных рейтингов.
На третьем месте по популярности среди избирателей Саксонии-Анхальт располагается Левая партия с результатом в 13% голосов.
Партия "Зеленые" балансирует на грани прохождения в ландтаг, на предстоящих выборах за нее готовы проголосовать только 5% избирателей.
Результаты опроса также зафиксировали низкую поддержку правящей коалиции в регионе, ее работой довольны лишь 29% местных жителей.
Опрос проводился с 23 по 28 июля среди 1149 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Глава немецкого социологического института Forsa Манфред Гюлльнер допустил ранее получение оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) абсолютного большинства по итогам предстоящих региональных выборов в Саксонии-Анхальт на фоне ослабления ХДС и СДПГ.
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