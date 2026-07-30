Опрос: АдГ почти вдвое опережает ХДС по популярности в одной из земель

Краткий пересказ от РИА ИИ Правая партия "Альтернатива для Германии" почти в два раза опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз в преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт.

За АдГ готовы проголосовать 41% избирателей, в то время как рейтинг ХДС сократился до 24 %.

БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) почти в два раза опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз (ХДС) в преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт, следует из результатов Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) почти в два раза опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз (ХДС) в преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт, следует из результатов опроса исследовательского института Infratest dimap.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт запланированы на 6 сентября. В настоящее время землей управляет коалиция в составе ХДС , Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП) под руководством премьер-министра Свена Шульце.

Согласно опросу, за АдГ на предстоящих выборах готовы проголосовать 41% избирателей, в то время как рейтинг ХДС сократился до 24%, потеряв по сравнению с последним замером в мае еще два процентных пункта.

Партнер ХДС по правящей коалиции в регионе - СДПГ набирает лишь 7% голосов, а СвДП из-за крайне низких показателей вовсе не была включена в отдельные строчки партийных рейтингов.

На третьем месте по популярности среди избирателей Саксонии-Анхальт располагается Левая партия с результатом в 13% голосов.

Партия "Зеленые" балансирует на грани прохождения в ландтаг, на предстоящих выборах за нее готовы проголосовать только 5% избирателей.

Результаты опроса также зафиксировали низкую поддержку правящей коалиции в регионе, ее работой довольны лишь 29% местных жителей.

Опрос проводился с 23 по 28 июля среди 1149 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.