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В Германии почти десять тысяч человек умерли из-за жары - РИА Новости, 30.07.2026
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10:23 30.07.2026 (обновлено: 11:27 30.07.2026)
В Германии почти десять тысяч человек умерли из-за жары

В Германии 9,8 тысячи человек умерли из-за жары

© AP Photo / Ebrahim NorooziЖара в Берлине
Жара в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Жара в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти десяти тысяч человек.
  • Это максимальный показатель с 2016 года.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Жара унесла в Германии в 2026 году жизни почти 10 тысяч человек, сообщает входящий в структуру минздрава ФРГ Институт Роберта Коха (RKI).
"По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи", - говорится в сообщении на сайте института.
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Как пояснили в RKI, это максимальный показатель начиная с 2016 года.
По данным института, пик смертности пришелся на конец июня, когда Германию накрыла экстремальная волна жары. В эти дни дневные температуры во многих регионах страны поднялись до 40 градусов, что вызвало всплеск смертности среди населения. Чаще всего летальный исход наступал из-за сочетания влияния жары и уже имеющихся хронических заболеваний, констатировали в RKI.
Наибольшая доля смертей, связанных с жарой, приходится в Германии на людей от 85 лет и старше. При этом от ее последствий чаще умирают женщины. Однако, как отметили в RKI, этот показатель объясняется высокой долей женщин в старших возрастных группах.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране.
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