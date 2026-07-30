В Германии почти десять тысяч человек умерли из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти десяти тысяч человек.

Это максимальный показатель с 2016 года.

БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Жара унесла в Германии в 2026 году жизни почти 10 тысяч человек, сообщает входящий в структуру минздрава ФРГ Институт Роберта Коха (RKI).

"По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии , составляет 9,8 тысячи", - говорится в сообщении на сайте института.

Как пояснили в RKI, это максимальный показатель начиная с 2016 года.

По данным института, пик смертности пришелся на конец июня, когда Германию накрыла экстремальная волна жары. В эти дни дневные температуры во многих регионах страны поднялись до 40 градусов, что вызвало всплеск смертности среди населения. Чаще всего летальный исход наступал из-за сочетания влияния жары и уже имеющихся хронических заболеваний, констатировали в RKI.

Наибольшая доля смертей, связанных с жарой, приходится в Германии на людей от 85 лет и старше. При этом от ее последствий чаще умирают женщины. Однако, как отметили в RKI, этот показатель объясняется высокой долей женщин в старших возрастных группах.