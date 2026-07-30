В Германии почти десять тысяч человек умерли из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти десяти тысяч человек.
- Это максимальный показатель с 2016 года.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Жара унесла в Германии в 2026 году жизни почти 10 тысяч человек, сообщает входящий в структуру минздрава ФРГ Институт Роберта Коха (RKI).
Как пояснили в RKI, это максимальный показатель начиная с 2016 года.
По данным института, пик смертности пришелся на конец июня, когда Германию накрыла экстремальная волна жары. В эти дни дневные температуры во многих регионах страны поднялись до 40 градусов, что вызвало всплеск смертности среди населения. Чаще всего летальный исход наступал из-за сочетания влияния жары и уже имеющихся хронических заболеваний, констатировали в RKI.
Наибольшая доля смертей, связанных с жарой, приходится в Германии на людей от 85 лет и старше. При этом от ее последствий чаще умирают женщины. Однако, как отметили в RKI, этот показатель объясняется высокой долей женщин в старших возрастных группах.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране.