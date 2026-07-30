По губернаторской программе газифицировали 31 населенный пункт Подмосковья

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. С начала 2026 года новые газораспределительные сети построены АО "Мособлгаз" в 31 населенном пункте Подмосковья по губернаторской программе "Развитие газификации Московской области до 2035 года", сообщает сайт областного министерства энергетики.

"Мы последовательно расширяем газовую инфраструктуру Московской области. В этом году по губернаторской программе будет построено более 260 километров новых газораспределительных сетей в 30 городских округах. Для тысяч семей это означает возможность перейти на современное, надежное и экономичное газоснабжение", – подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Деревня Костино городского округа Серпухов стала тридцать первым населенным пунктом, где в этом году построены газораспределительные сети, они обеспечат топливом 139 хозяйств. Для этого специалисты Мособлгаза построили 5,2 километра газопроводов. Всего же с начала года введено в эксплуатацию более 94 километров газопроводов.

"Наша задача – сделать программу максимально понятной и доступной для жителей, поэтому одним из ключевых условий ее развития остается обратная связь с муниципалитетами и самими жителями", – отметил Воропанов.