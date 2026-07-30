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По губернаторской программе газифицировали 31 населенный пункт Подмосковья - РИА Новости, 30.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:18 30.07.2026
По губернаторской программе газифицировали 31 населенный пункт Подмосковья

По губернаторской программе провели газ в 31 подмосковный населенный пункт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Труба газопровода на фасаде здания. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. С начала 2026 года новые газораспределительные сети построены АО "Мособлгаз" в 31 населенном пункте Подмосковья по губернаторской программе "Развитие газификации Московской области до 2035 года", сообщает сайт областного министерства энергетики.
"Мы последовательно расширяем газовую инфраструктуру Московской области. В этом году по губернаторской программе будет построено более 260 километров новых газораспределительных сетей в 30 городских округах. Для тысяч семей это означает возможность перейти на современное, надежное и экономичное газоснабжение", – подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Деревня Костино городского округа Серпухов стала тридцать первым населенным пунктом, где в этом году построены газораспределительные сети, они обеспечат топливом 139 хозяйств. Для этого специалисты Мособлгаза построили 5,2 километра газопроводов. Всего же с начала года введено в эксплуатацию более 94 километров газопроводов.
"Наша задача – сделать программу максимально понятной и доступной для жителей, поэтому одним из ключевых условий ее развития остается обратная связь с муниципалитетами и самими жителями", – отметил Воропанов.
При формировании программы министерство энергетики учитывает как обращения жителей, так и предложения органов местного самоуправления. Одним из основных условий включения населенного пункта в губернаторскую программу является наличие не менее 30 зарегистрированных жителей. При этом расчетные капитальные затраты на газификацию не должны превышать 450 тысяч рублей на человека.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховСергей ВоропановМособлгаз
 
 
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