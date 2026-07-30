Сафонов тратит 1 млн рублей на аренду виллы в Париже, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвей Сафонов арендует виллу в одном из западных пригородов Парижа за 1 миллион рублей в месяц.

У Матвея Сафонова появился автомобиль стоимостью около 5 миллионов рублей, предположительно предоставленный «ПСЖ».

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов арендует виллу в одном из западных пригородов Парижа за 1 миллион рублей в месяц, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

По информации источника, площадь дома составляет 300 квадратных метров, а высота потолков - 6 м. Вилла расположена примерно в 12 минутах езды на автомобиле от тренировочной базы "ПСЖ".

Участок находится в тупиковой части квартала, что скрывает его от внешнего наблюдения - со стороны улицы расположены дома, которые закрывают его территорию от обзора. В доме есть электронное пианино, галерея, боксерская груша и велотренажеры.

Также канал сообщает, что у россиянина появился автомобиль стоимостью около 5 миллионов рублей. Предположительно, машину Сафонову предоставил "ПСЖ".