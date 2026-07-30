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Сафонов тратит 1 млн рублей на аренду виллы в Париже, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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10:30 30.07.2026
Сафонов тратит 1 млн рублей на аренду виллы в Париже, пишут СМИ

Сафонов арендует виллу в одном из пригородов Парижа за 1 миллион рублей в месяц

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов арендует виллу в одном из западных пригородов Парижа за 1 миллион рублей в месяц.
  • У Матвея Сафонова появился автомобиль стоимостью около 5 миллионов рублей, предположительно предоставленный «ПСЖ».
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов арендует виллу в одном из западных пригородов Парижа за 1 миллион рублей в месяц, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
По информации источника, площадь дома составляет 300 квадратных метров, а высота потолков - 6 м. Вилла расположена примерно в 12 минутах езды на автомобиле от тренировочной базы "ПСЖ".
Участок находится в тупиковой части квартала, что скрывает его от внешнего наблюдения - со стороны улицы расположены дома, которые закрывают его территорию от обзора. В доме есть электронное пианино, галерея, боксерская груша и велотренажеры.
Также канал сообщает, что у россиянина появился автомобиль стоимостью около 5 миллионов рублей. Предположительно, машину Сафонову предоставил "ПСЖ".
Сафонову 27 лет, он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара", за который сыграл 175 матчей. В составе "ПСЖ" Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, выиграл две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. На счету Сафонова 18 матчей за сборную России.
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