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Во Франции задержала пару, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев - РИА Новости, 30.07.2026
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19:22 30.07.2026
Во Франции задержала пару, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев

AFP: во Франции задержала пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции в городе Оранж задержаны 32-летняя женщина и ее сожитель после обнаружения в их квартире останков пяти младенцев.
  • Задержанная дает показания в рамках расследования по делу об убийстве несовершеннолетнего, ее взяли под стражу после выписки из больницы, куда доставили после родов.
  • Правоохранители проводят экспертизу останков, а родившегося 26 июля младенца временно передали органам опеки.
ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Французские правоохранители задержали 32-летнюю женщину и ее сожителя в городе Оранж в департаменте Воклюз на юго-востоке Франции после того, как в их квартире были обнаружены останки пяти младенцев, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Согласно сообщению агентства, в квартире пары в коробках были обнаружены скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого. Задержанная дает показания в рамках расследования по делу об убийстве несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Ее задержали после выписки из больницы, куда доставили после того, как она родила здорового ребенка 26 июля.
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"После обнаружения тел пяти умерших младенцев в квартире в Оранже (Воклюз) мать и ее сожитель были в среду взяты под стражу", - говорится в материале.
Изначально останки обнаружил сожитель женщины, который был встревожен тем, что слишком поздно узнал о беременности спутницы. Согласно сообщению прокуратуры города Карпантра, он начал осматривать квартиру и обнаружил "нечто, похожее на человеческие останки".
По данным источника, сам мужчина на момент родов не был дома, он отправился на прогулку с двумя другими детьми для того, чтобы дать супруге отдохнуть, так как она жаловалась на боли в животе. Когда он вернулся, ребенок уже родился. У женщины ранее наблюдалось состояние отрицания беременности, при котором на теле практически не заметны характерные признаки беременности.
Правоохранители проводят экспертизу останков. Оставшихся у пары двух детей в возрасте восьми и девяти лет забрали к себе родственники, а родившегося 26 июля младенца временно передали органам опеки.
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