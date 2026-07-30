Во Франции задержала пару, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции в городе Оранж задержаны 32-летняя женщина и ее сожитель после обнаружения в их квартире останков пяти младенцев.

Задержанная дает показания в рамках расследования по делу об убийстве несовершеннолетнего, ее взяли под стражу после выписки из больницы, куда доставили после родов.

Правоохранители проводят экспертизу останков, а родившегося 26 июля младенца временно передали органам опеки.

ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Французские правоохранители задержали 32-летнюю женщину и ее сожителя в городе Оранж в департаменте Воклюз на юго-востоке Франции после того, как в их квартире были обнаружены останки пяти младенцев, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Согласно сообщению агентства, в квартире пары в коробках были обнаружены скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого. Задержанная дает показания в рамках расследования по делу об убийстве несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Ее задержали после выписки из больницы, куда доставили после того, как она родила здорового ребенка 26 июля.

« "После обнаружения тел пяти умерших младенцев в квартире в Оранже (Воклюз) мать и ее сожитель были в среду взяты под стражу", - говорится в материале.

Изначально останки обнаружил сожитель женщины, который был встревожен тем, что слишком поздно узнал о беременности спутницы. Согласно сообщению прокуратуры города Карпантра, он начал осматривать квартиру и обнаружил "нечто, похожее на человеческие останки".

По данным источника, сам мужчина на момент родов не был дома, он отправился на прогулку с двумя другими детьми для того, чтобы дать супруге отдохнуть, так как она жаловалась на боли в животе. Когда он вернулся, ребенок уже родился. У женщины ранее наблюдалось состояние отрицания беременности, при котором на теле практически не заметны характерные признаки беременности.