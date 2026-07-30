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СМИ: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами - РИА Новости, 30.07.2026
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03:01 30.07.2026 (обновлено: 04:05 30.07.2026)
СМИ: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами

Axios: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск возобновляет деятельность своего политического фонда America PAC для поддержки Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США.
  • Комитет будет сосредоточен на поквартирном обходе, цифровой рекламе и рассылках для привлечения консервативных избирателей.
  • Руководство проектом America PAC Маск доверил своему советнику Крису Янгу.
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск возобновляет деятельность своего политического фонда America PAC, чтобы оказать финансовую поддержку Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс, сообщает портал Axios.
"Миллиардер Илон Маск включается в предвыборную гонку и готовит масштабные инвестиции в проект по повышению явки избирателей-республиканцев на промежуточных выборах", — говорится в публикации.
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По данным источников, комитет сосредоточится на поквартирном обходе, цифровой рекламе и рассылках, чтобы привлечь на выборы консервативных избирателей, обычно пропускающих промежуточные голосования.
Бизнесмен уже обсудил форматы помощи с командой президента США Дональда Трампа, а руководство проектом доверил своему советнику Крису Янгу. По замыслу, America PAC возьмет на себя работу с избирателями "на земле", чтобы остальные структуры республиканцев смогли полностью сосредоточиться на ТВ-рекламе, сообщает портал.
В 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
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