Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве состоялся специальный показ документального фильма RT "Малийский рубеж" о работе подразделений Африканского корпуса.

Фильм рассказывает о работе подразделений Африканского корпуса, которые уничтожают террористов и помогают восстанавливать мирную жизнь в Республике Мали.

По мнению главного редактора информационного агентства "Африканская инициатива" Артема Куреева, за террористами в Мали стоит коллективный Запад.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специальный показ нового документального фильма RT "Малийский рубеж" - о работе подразделений Африканского корпуса - состоялся в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала Russia Today.

Спецпоказ фильма был организован совместно телеканалом RT.Док с информационным агентством "Африканская инициатива". Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева отметила, что премьера фильма прошла в рамках фестиваля RT, картина рассказывает о настоящих героях.

« "Военнослужащие Африканского корпуса достойно выполняют свою работу, отражая атаки террористов. И люди им очень благодарны. Мы проводили наш фестиваль в столице Мали Бамако : зал был полон, собралось более 200 человек. Местные жители встречали российских участников с такой искренней радостью, что это произвело неизгладимое впечатление", - приводит пресс-служба слова Яковлевой.

В пресс-службе уточнили, что картина рассказывает о работе подразделений Африканского корпуса, которые уничтожают террористов и помогают восстанавливать мирную жизнь в Республике Мали. Военкоры RT.Док впервые показали изнутри подготовку малийских вооруженных сил под руководством российских инструкторов.

По мнению главного редактора информационного агентства "Африканская инициатива" Артема Куреева, идет глобальная война коллективного Запада против строительства многополярного мира, против стран Сахеля, которые решили выйти из французской зоны влияния.

"Мы хорошо понимаем, что за террористами в Мали стоит коллективный Запад, что за ними стоят украинские инструкторы, которые сидят в лагерях в сопредельных африканских странах", - приводит пресс-служба слова Куреева.