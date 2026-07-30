В Харьковской области расширили зону эвакуации

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена еще в девяти населенных пунктах Харьковской области, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Приняли решение о проведении эвакуации, в том числе принудительной, семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.