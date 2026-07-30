В Харьковской области расширили зону эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В девяти населенных пунктах Харьковской области объявлена обязательная эвакуация.
- Всего планируется принудительно эвакуировать 865 человек, в том числе 58 детей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена еще в девяти населенных пунктах Харьковской области, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В начале июня Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах на Золочевском направлении в Харьковской области. Уже в июле он заявил об эвакуации еще 60 населенных пунктов региона.
"Приняли решение о проведении эвакуации, в том числе принудительной, семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Всего планируется принудительно эвакуировать 865 человек, сред низ 58 детей.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.