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В Крыму восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 30.07.2026
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11:26 30.07.2026
В Крыму восстанавливают электроснабжение

В Крыму восстанавливают электроснабжение в ряде населеных пунктов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся в некоторых населенных пунктах Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся в некоторых населенных пунктах Крыма, где оно нарушено из-за повреждения объектов электросети, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
"В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электрической сети", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети или проведения ремонтных работ.
Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся круглосуточно, отметили в компании.
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