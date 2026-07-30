В Крыму восстанавливают электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся в некоторых населенных пунктах Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся в некоторых населенных пунктах Крыма, где оно нарушено из-за повреждения объектов электросети, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".

"В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электрической сети", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети или проведения ремонтных работ.