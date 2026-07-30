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Адвокат назвал основания для исключения Дурова* из перечня террористов - РИА Новости, 30.07.2026
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16:57 30.07.2026
Адвокат назвал основания для исключения Дурова* из перечня террористов

Адвокат Ярахмедов назвал основания для исключения Дурова* из перечня террористов

© Фото : Павел Дуров*/ВКонтактеПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Павел Дуров*/ВКонтакте
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основателя Telegram Павла Дурова* могут исключить из перечня террористов и экстремистов только в связи с прекращением уголовного преследования или в случае его смерти, сообщил адвокат Саид Ярахмедов.
  • ФСБ сообщила, что Дуров* обвиняется по делу о содействии терроризму и объявлен в розыск, а также был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова* могут исключить из перечня террористов и экстремистов только в связи с прекращением уголовного преследования или в случае его смерти, сообщил РИА Новости адвокат Саид Ярахмедов.
Накануне ФСБ сообщила, что Дуров* обвиняется по делу о содействии терроризму, он также объявляется в розыск. В четверг основатель Telegram был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«
"Основаниями для исключения из реестра являются отмена обвинений — прекращение уголовного преследования, а также смерть лица при наличии официального документального подтверждения. Пока уголовное дело не прекращено, исключение из перечня невозможно", - сказал адвокат.
По его словам, Росфинмониторинг исключает и включает в перечень только на основании информации госорганов. Сама служба не может принимать решение об исключении по заявлениям граждан.
Вместе с тем Ярахмедов отметил, что некоторые лица даже после смерти остаются в реестре, если уголовное преследование в отношении них не завершено.
* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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