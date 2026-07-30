Адвокат назвал основания для исключения Дурова* из перечня террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ Основателя Telegram Павла Дурова* могут исключить из перечня террористов и экстремистов только в связи с прекращением уголовного преследования или в случае его смерти, сообщил адвокат Саид Ярахмедов.

ФСБ сообщила, что Дуров* обвиняется по делу о содействии терроризму и объявлен в розыск, а также был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова* могут исключить из перечня террористов и экстремистов только в связи с прекращением уголовного преследования или в случае его смерти, сообщил РИА Новости адвокат Саид Ярахмедов.

Накануне ФСБ сообщила, что Дуров* обвиняется по делу о содействии терроризму, он также объявляется в розыск. В четверг основатель Telegram был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

« "Основаниями для исключения из реестра являются отмена обвинений — прекращение уголовного преследования, а также смерть лица при наличии официального документального подтверждения. Пока уголовное дело не прекращено, исключение из перечня невозможно", - сказал адвокат.

По его словам, Росфинмониторинг исключает и включает в перечень только на основании информации госорганов. Сама служба не может принимать решение об исключении по заявлениям граждан.

Вместе с тем Ярахмедов отметил, что некоторые лица даже после смерти остаются в реестре, если уголовное преследование в отношении них не завершено.