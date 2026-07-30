Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В части области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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