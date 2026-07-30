Конференция "COMPENSATION & BENEFITS FORUM RUSSIA 2026" состоится в Москве

МОСКВА, 30 июл - пресс-служба Quorum Conference. XXVI HR-конференция Quorum "COMPENSATION & BENEFITS FORUM RUSSIA 2026" пройдет в столичном отеле "DoubleTree by Hilton Moscow - Marina Hotel" с 15 по 16 октября. Фокус-темами заявлены оптимизация, удержание и цифровизация.

Программа конференции сфокусирована на двух ключевых темах:

День 1: как оптимизировать ФОТ без потери сотрудников;

День 2: как удерживать сотрудников без бесконечной гонки зарплат. Как автоматизировать и адаптировать системы мотивации.

Ключевые вопросы, которые будут разобраны:

• Как балансировать между борьбой за персонал и необходимостью оптимизировать расходы?

• Как бороться за кадры с другими компаниями, если возможности для бесконечного роста зарплат у всех работодателей уже исчерпаны?

• Каким образом сформировать оптимальный компенсационный пакет, который будет эффективно привлекать квалифицированные кадры в текущих условиях?

• Как сократить численность персонала (или не увеличивать ФОТ), но при этом сохранить ключевых сотрудников, которые ждут повышения зарплаты?

• Какие инструменты ИИ наиболее эффективны для работы с C&B, и как их внедрить безопасно?

• Каким образом выстроить систему мотивации, чтобы она одновременно повышала вовлеченность, снижала текучесть и вписывалась в бюджетные ограничения?

Спикеры — руководители HR и C&B ведущих российских компаний.

Уникальность конференции — более 50 спикеров из 12+ отраслей, 16 практических воркшопов, стратегические дискуссии, аналитические доклады с актуальными данными рынка, реальные кейсы с цифрами, консультации со спикерами и специальные сессии для обмена опытом между участниками.

Благодаря различным форматам конференции посетители смогут не только познакомиться с лучшими практиками крупнейших работодателей, но и обсудить собственные задачи с коллегами, получить рекомендации экспертов и найти решения, которые можно применять сразу после мероприятия.

Для кого: HR-директоров, руководителей Compensation & Benefits, директоров по мотивации и вознаграждению, руководителей подразделений по организационному развитию, руководителей отделов труда и заработной платы, HR-аналитиков.

Рост расходов на персонал уже не гарантирует снижение текучести. Возможности бесконечно повышать зарплаты ограничены, а бизнес ожидает от HR более эффективного управления бюджетом и измеримых результатов. Сегодня перед руководителями C&B стоит новая задача — найти баланс между удержанием сотрудников, оптимизацией расходов и внедрением современных технологий автоматизации.

"COMPENSATION & BENEFITS FORUM RUSSIA 2026" — это не просто конференция, а площадка для обмена практическим опытом, где ведущие работодатели страны открыто рассказывают, какие решения действительно работают в новой экономической реальности, а какие уже потеряли эффективность.