Российского посла вызвали в МИД Черногории

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Черногории Александр Лукашик был вызван в МИД республики из-за реакции посольства РФ на решение черногорского правительства о полном согласовании визовой политики с ЕС.

В МИД Черногории заявили, что реакция посольства РФ содержит оценки и определения, которые превосходят рамки обычной дипломатической коммуникации и не соответствуют принципам взаимного уважения.

Черногорский МИД подчеркнул, что полное согласование с визовой политикой ЕС является суверенным решением правительства Черногории, а не мерой, направленной против граждан Российской Федерации.

БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Посол России в Черногории Александр Лукашик был вызван в МИД республики в связи с текстом к 20-летию установления дипотношений между РФ и Черногорией и реакцией посольства РФ на решение черногорского правительства о полном согласование визовой политики с ЕС, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Посольство РФ заявило ранее, что введение виз для граждан России властями Черногории с 1 ноября доказывает зависимость официальной Подгорицы от "зарубежных покровителей", стремящихся испортить черногорско-российские отношения, что нанесет ущерб республике.

« "В ходе разговора послу указано на вышеупомянутые текст и реакцию, содержащие оценки и определения, которые превосходят рамки обычной дипломатической коммуникации и не соответствуют принципам взаимного уважения, которые должны характеризовать отношения диппредставительства с принимающей страной", - заявила пресс-служба МИД Черногории.

"Особо указано, что неприемлемы оценки, которые ставят под вопрос самостоятельность, надежность и способность структур Черногории суверенно принимать решения и проводить государственную политику, как и утверждения, которые оспаривают легитимность решений, принятых согласно конституции, законам и демократическим процедурам", - говорится в сообщении.

Послу РФ сказано, также сказано что публичные оценки вопросов внутренней политики, принятие стороны одних из политических сил и трактовка политической воли граждан не соответствуют роли и полномочиям дипломатических представителей в стране приема.