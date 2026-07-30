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Российского посла вызвали в МИД Черногории - РИА Новости, 30.07.2026
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21:11 30.07.2026
Российского посла вызвали в МИД Черногории

МИД Черногории вызвал посла России из-за реакции на введение виз

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Черногории Александр Лукашик был вызван в МИД республики из-за реакции посольства РФ на решение черногорского правительства о полном согласовании визовой политики с ЕС.
  • В МИД Черногории заявили, что реакция посольства РФ содержит оценки и определения, которые превосходят рамки обычной дипломатической коммуникации и не соответствуют принципам взаимного уважения.
  • Черногорский МИД подчеркнул, что полное согласование с визовой политикой ЕС является суверенным решением правительства Черногории, а не мерой, направленной против граждан Российской Федерации.
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Посол России в Черногории Александр Лукашик был вызван в МИД республики в связи с текстом к 20-летию установления дипотношений между РФ и Черногорией и реакцией посольства РФ на решение черногорского правительства о полном согласование визовой политики с ЕС, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Посольство РФ заявило ранее, что введение виз для граждан России властями Черногории с 1 ноября доказывает зависимость официальной Подгорицы от "зарубежных покровителей", стремящихся испортить черногорско-российские отношения, что нанесет ущерб республике.
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"В ходе разговора послу указано на вышеупомянутые текст и реакцию, содержащие оценки и определения, которые превосходят рамки обычной дипломатической коммуникации и не соответствуют принципам взаимного уважения, которые должны характеризовать отношения диппредставительства с принимающей страной", - заявила пресс-служба МИД Черногории.
"Особо указано, что неприемлемы оценки, которые ставят под вопрос самостоятельность, надежность и способность структур Черногории суверенно принимать решения и проводить государственную политику, как и утверждения, которые оспаривают легитимность решений, принятых согласно конституции, законам и демократическим процедурам", - говорится в сообщении.
Послу РФ сказано, также сказано что публичные оценки вопросов внутренней политики, принятие стороны одних из политических сил и трактовка политической воли граждан не соответствуют роли и полномочиям дипломатических представителей в стране приема.
Отмечено, что полное согласование с визовой политикой ЕС представляет сбой один из окончательных критериев для закрытия главы номер 24 переговоров о вступлении в ЕС и одно из ключевых обязательств агенды реформ и речь идет о суверенном решении правительства Черногории, "а не мере, направленной против граждан Российской Федерации".
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