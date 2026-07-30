В Челябинске почти 70 человек доставили в полицию после массовой драки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинске после массовой драки на остановке в Металлургическом районе в полицию доставили 69 человек, среди которых 48 несовершеннолетних.

У них нашли сигнальное пиротехническое изделие, складные ножи, красковое страйкбольное устройство, имитирующее гранату, и пневматические пистолеты.

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Почти 70 парней, в том числе 48 несовершеннолетних, доставили в полицию в Челябинске после массовой драки на остановке в Металлургическом районе, сообщила Почти 70 парней, в том числе 48 несовершеннолетних, доставили в полицию в Челябинске после массовой драки на остановке в Металлургическом районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.

Согласно публикациям местных СМИ, во вторник в Металлургическом районе Челябинска десятки подростков устроили драку. По данным полиции, зарегистрировано сообщение о происшествии на остановке общественного транспорта по улице Шоссе Металлургов. После инцидента в полицию доставили 7 человек, предварительно, с легкими травмами в медучреждение обратились двое несовершеннолетних.

"Челябинские полицейские провели в Металлургическом районе города профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка и законности. Стражи порядка были ориентированы на выявление и незамедлительное пресечение фактов совершения антиобщественных действий. В результате принятых мер в поле зрения правоохранителей оказались 69 человек, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к нарушению установленных правил поведения в общественных местах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при личном осмотре у молодых людей обнаружены сигнальное пиротехническое изделие "Сигнал охотника", складные ножи, красковое страйкбольное устройство, имитирующее гранату, и пневматические пистолеты, не требующие специального разрешения.