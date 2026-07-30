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В Челябинске почти 70 человек доставили в полицию после массовой драки - РИА Новости, 30.07.2026
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14:32 30.07.2026
В Челябинске почти 70 человек доставили в полицию после массовой драки

В Челябинске после драки на остановке доставили в полицию почти 70 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске после массовой драки на остановке в Металлургическом районе в полицию доставили 69 человек, среди которых 48 несовершеннолетних.
  • У них нашли сигнальное пиротехническое изделие, складные ножи, красковое страйкбольное устройство, имитирующее гранату, и пневматические пистолеты.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Почти 70 парней, в том числе 48 несовершеннолетних, доставили в полицию в Челябинске после массовой драки на остановке в Металлургическом районе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.
Согласно публикациям местных СМИ, во вторник в Металлургическом районе Челябинска десятки подростков устроили драку. По данным полиции, зарегистрировано сообщение о происшествии на остановке общественного транспорта по улице Шоссе Металлургов. После инцидента в полицию доставили 7 человек, предварительно, с легкими травмами в медучреждение обратились двое несовершеннолетних.
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"Челябинские полицейские провели в Металлургическом районе города профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка и законности. Стражи порядка были ориентированы на выявление и незамедлительное пресечение фактов совершения антиобщественных действий. В результате принятых мер в поле зрения правоохранителей оказались 69 человек, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к нарушению установленных правил поведения в общественных местах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при личном осмотре у молодых людей обнаружены сигнальное пиротехническое изделие "Сигнал охотника", складные ножи, красковое страйкбольное устройство, имитирующее гранату, и пневматические пистолеты, не требующие специального разрешения.
В числе тех, кого доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции "Металлургический", 48 несовершеннолетних, отмечает пресс-служба. Их законные представители также были вызваны в органы внутренних дел, с ними проведены профилактические беседы, уточняется в сообщении.
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