Рабочую группу для помощи бизнесу после атак БПЛА создадут на Кубани

КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Рабочую группу для поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак БПЛА на складской комплекс, создадут в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

"Наша задача – не просто оказать разовую помощь, а выработать комплекс эффективных решений, которые позволят бизнесу максимально быстро восстановить деятельность. Для этого по поручению губернатора в регионе будет создана рабочая группа для оперативной поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов", - сказал замгубернатора на совещании.

Возглавит рабочую группу сам Руппель, в ее состав войдут представители профильных ведомств, институтов поддержки предпринимательства, деловых объединений, банков и иных заинтересованных сторон.

"Профильные ведомства и институты поддержки бизнеса проработают дополнительные меры поддержки, а также совместно с налоговыми органами рассмотрят возможность применения преференций для пострадавших предпринимателей", - пояснил журналистам вице-губернатор.

В настоящее время в регионе продолжает работу горячая линию центра "Мой бизнес", где принимают обращения от предпринимателей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Юлия Приходько на заседании отметила, что заявки от представителей бизнеса Кубани продолжают поступать специалистам горячей линии.