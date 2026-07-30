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Рабочую группу для помощи бизнесу после атак БПЛА создадут на Кубани - РИА Новости, 30.07.2026
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Краснодарский край
 
16:56 30.07.2026
Рабочую группу для помощи бизнесу после атак БПЛА создадут на Кубани

На Кубани создадут рабочую группу для поддержки бизнеса, пострадавшего от БПЛА

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПортфель бизнесмена
Портфель бизнесмена - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Рабочую группу для поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак БПЛА на складской комплекс, создадут в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.
"Наша задача – не просто оказать разовую помощь, а выработать комплекс эффективных решений, которые позволят бизнесу максимально быстро восстановить деятельность. Для этого по поручению губернатора в регионе будет создана рабочая группа для оперативной поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов", - сказал замгубернатора на совещании.
Возглавит рабочую группу сам Руппель, в ее состав войдут представители профильных ведомств, институтов поддержки предпринимательства, деловых объединений, банков и иных заинтересованных сторон.
"Профильные ведомства и институты поддержки бизнеса проработают дополнительные меры поддержки, а также совместно с налоговыми органами рассмотрят возможность применения преференций для пострадавших предпринимателей", - пояснил журналистам вице-губернатор.
В настоящее время в регионе продолжает работу горячая линию центра "Мой бизнес", где принимают обращения от предпринимателей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Юлия Приходько на заседании отметила, что заявки от представителей бизнеса Кубани продолжают поступать специалистам горячей линии.
"Сегодня мы анализируем каждую ситуацию в индивидуальном порядке и формируем предложения по дополнительным мерам поддержки", - уточнила Приходько.
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