РЖД ответили на заявление Армении по железнодорожной концессии

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД вправе ожидать возврата инвестиций, вложенных в железные дороги Армении, при пересмотре договора о концессии, заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что право управления концессией может купить третья страна.

Он не исключал, что этот спор может дойти до арбитража.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. РЖД вправе ожидать возврата инвестиций, вложенных в железные дороги Армении, если она допускает пересмотр договора о концессии, сообщил гендиректор российской компании Олег Белозеров.

Ереван в 2008 году передал железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД — "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале премьер республики Никол Пашинян заявил, что право управления ею могла бы купить страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией. А ранее в четверг он не исключил, что этот вопрос может дойти до арбитража.

"Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, то мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций", — процитировали РИА Новости в компании слова гендиректора.

По его словам, концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив ее бюджет от затрат на восстановление и содержание.

"Отмечу, что ЮКЖД — один из наиболее значимых и крупных национальных работодателей. Двум с половиной тысячам сотрудников регулярно индексируется заработная плата, очередное повышение реализовано 1 апреля 2026 года", — добавил Белозеров.