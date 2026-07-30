РЖД ответили на заявление Армении по железнодорожной концессии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД вправе ожидать возврата инвестиций, вложенных в железные дороги Армении, при пересмотре договора о концессии, заявил гендиректор компании Олег Белозеров.
- Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что право управления концессией может купить третья страна.
- Он не исключал, что этот спор может дойти до арбитража.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. РЖД вправе ожидать возврата инвестиций, вложенных в железные дороги Армении, если она допускает пересмотр договора о концессии, сообщил гендиректор российской компании Олег Белозеров.
Ереван в 2008 году передал железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД — "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале премьер республики Никол Пашинян заявил, что право управления ею могла бы купить страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией. А ранее в четверг он не исключил, что этот вопрос может дойти до арбитража.
"Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, то мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций", — процитировали РИА Новости в компании слова гендиректора.
По его словам, концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив ее бюджет от затрат на восстановление и содержание.
"Отмечу, что ЮКЖД — один из наиболее значимых и крупных национальных работодателей. Двум с половиной тысячам сотрудников регулярно индексируется заработная плата, очередное повышение реализовано 1 апреля 2026 года", — добавил Белозеров.
Он отметил, что дивиденды ЮКЖД никогда не выплачивались, а вся прибыль шла на развитие железной дороги. Так, с 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и доходов дочерней компании составили около 396,3 миллиона долларов, что в полном объеме подтверждено документами.