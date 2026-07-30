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В Австралии начали судебное разбирательство против Telegram - РИА Новости, 30.07.2026
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03:40 30.07.2026 (обновлено: 04:43 30.07.2026)

В Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Австралии начато судебное разбирательство против Telegram.
  • Причина разбирательства — неудалил контент террористического характера, включая видео запрещенной в РФ организации "Исламское государство"*.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебное разбирательство против Telegram начато в Австралии из-за неудаления платформой контента террористического характера, сообщает австралийский регулятор в области безопасности в интернете eSafety.
"Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ) и видео с обезглавливанием", - говорится в публикации на сайте регулятора.
Отмечается, что по итогам длившегося год расследования eSafety было выявлено, что мессенджер не удалял материалы террористического характера даже после того, как получал уведомление от австралийских пользователей - например, некоторый подобный контент был доступен еще около трех недель. Как следует из публикации, Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов (около 38 миллионов долларов).
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреАвстралияРоссияИсламское государство*Telegram
 
 
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