В Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Австралии начато судебное разбирательство против Telegram.
- Причина разбирательства — неудалил контент террористического характера, включая видео запрещенной в РФ организации "Исламское государство"*.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Судебное разбирательство против Telegram начато в Австралии из-за неудаления платформой контента террористического характера, сообщает австралийский регулятор в области безопасности в интернете eSafety.
"Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ) и видео с обезглавливанием", - говорится в публикации на сайте регулятора.
Отмечается, что по итогам длившегося год расследования eSafety было выявлено, что мессенджер не удалял материалы террористического характера даже после того, как получал уведомление от австралийских пользователей - например, некоторый подобный контент был доступен еще около трех недель. Как следует из публикации, Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов (около 38 миллионов долларов).
* Запрещенная в России террористическая организация