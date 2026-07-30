В Австралии начали судебное разбирательство против Telegram

Отмечается, что по итогам длившегося год расследования eSafety было выявлено, что мессенджер не удалял материалы террористического характера даже после того, как получал уведомление от австралийских пользователей - например, некоторый подобный контент был доступен еще около трех недель. Как следует из публикации, Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов (около 38 миллионов долларов).