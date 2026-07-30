"Иракские авиалинии" возобновляют полеты из Багдада в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпания Iraqi Airways возобновит полеты в Москву 4 августа после пятимесячного перерыва.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.

БАГДАД, 30 июл - РИА Новости. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Москву четвертого августа после пятимесячного перерыва из-за конфликта в регионе, говорится в сообщении перевозчика.

« "Полеты между Багдадом и Москвой (в обоих направлениях) возобновятся во вторник, 4 августа", - цитирует сообщение перевозчика Иракское агентство новостей INA.

Авиакомпания уточнила, что с этой даты рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.