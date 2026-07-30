"Иракские авиалинии" возобновляют полеты из Багдада в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпания Iraqi Airways возобновит полеты в Москву 4 августа после пятимесячного перерыва.
- Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.
БАГДАД, 30 июл - РИА Новости. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Москву четвертого августа после пятимесячного перерыва из-за конфликта в регионе, говорится в сообщении перевозчика.
Авиакомпания уточнила, что с этой даты рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.
"Возобновление полетов стало ответом на растущий спрос на прямые рейсы между Багдадом и Москвой и последовало за пятимесячным перерывом, введенным из соображений безопасности на фоне эскалации в регионе с конца февраля текущего года", - указала авиакомпания.