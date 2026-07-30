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"Иракские авиалинии" возобновляют полеты из Багдада в Москву - РИА Новости, 30.07.2026
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22:39 30.07.2026 (обновлено: 22:47 30.07.2026)
"Иракские авиалинии" возобновляют полеты из Багдада в Москву

"Иракские авиалинии" возобновляют полеты из Багдада в Москву 4 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Багдад
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания Iraqi Airways возобновит полеты в Москву 4 августа после пятимесячного перерыва.
  • Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.
БАГДАД, 30 июл - РИА Новости. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Москву четвертого августа после пятимесячного перерыва из-за конфликта в регионе, говорится в сообщении перевозчика.
«

"Полеты между Багдадом и Москвой (в обоих направлениях) возобновятся во вторник, 4 августа", - цитирует сообщение перевозчика Иракское агентство новостей INA.

Авиакомпания уточнила, что с этой даты рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.
"Возобновление полетов стало ответом на растущий спрос на прямые рейсы между Багдадом и Москвой и последовало за пятимесячным перерывом, введенным из соображений безопасности на фоне эскалации в регионе с конца февраля текущего года", - указала авиакомпания.
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Багдад (город)МоскваВ миреIraqi AirwaysИрак
 
 
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