Концессия дала Армении современную железную дорогу, заявил Белозеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения передала железнодорожную инфраструктуру в концессию «дочке» РЖД — «Южно-Кавказской железной дороге» в 2008 году.
- Концессия позволила Армении получить современную железную дорогу без затрат на ее восстановление и содержание.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что вопрос управления железными дорогами страны может дойти до арбитража.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет страны от затрат на ее восстановление и содержание, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг не исключил, что вопрос, касающийся управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД , может дойти до арбитража. Армения в 2008 году передала железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД - "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале Пашинян заявил, что страна, имеющая дружественные отношения и с РФ, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны.
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"Концессия дала Армении современную железную дорогу, при этом освободив бюджет Республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги", - процитировали РИА Новости в компании слова Белозерова.
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