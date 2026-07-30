Рейтинг@Mail.ru
Концессия дала Армении современную железную дорогу, заявил Белозеров - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 30.07.2026 (обновлено: 23:59 30.07.2026)
Концессия дала Армении современную железную дорогу, заявил Белозеров

РЖД: концессия дала Армении современную ж/д, освободив от затрат на содержание

© Fotolia / GudellaphotoЖелезнодорожный состав
Железнодорожный состав - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Fotolia / Gudellaphoto
Железнодорожный состав. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения передала железнодорожную инфраструктуру в концессию «дочке» РЖД — «Южно-Кавказской железной дороге» в 2008 году.
  • Концессия позволила Армении получить современную железную дорогу без затрат на ее восстановление и содержание.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что вопрос управления железными дорогами страны может дойти до арбитража.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет страны от затрат на ее восстановление и содержание, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг не исключил, что вопрос, касающийся управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД , может дойти до арбитража. Армения в 2008 году передала железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД - "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале Пашинян заявил, что страна, имеющая дружественные отношения и с РФ, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны.
«
"Концессия дала Армении современную железную дорогу, при этом освободив бюджет Республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги", - процитировали РИА Новости в компании слова Белозерова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением
14 февраля, 01:17
 
АрменияРоссияОлег БелозеровНикол ПашинянРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала