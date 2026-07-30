Концессия дала Армении современную железную дорогу, заявил Белозеров

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"Концессия дала Армении современную железную дорогу, при этом освободив бюджет Республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги", - процитировали РИА Новости в компании слова Белозерова.