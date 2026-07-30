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СМИ: Европа будет вынуждать Армению присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 30.07.2026
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17:05 30.07.2026
СМИ: Европа будет вынуждать Армению присоединиться к санкциям против России

Картхайзер: ЕС будет давить на Армению, чтобы она примкнула к санкциям против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа будет оказывать сильное давление на Армению, чтобы та присоединилась к санкциям против РФ, заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.
  • Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, выразил уверенность в том, что Армения никогда не введет санкции против России.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Европа будет оказывать сильное давление на Армению, чтобы она присоединилась к санкциям против РФ, заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что ЕС уже сейчас требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов.
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"На Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры (ввела визы и присоединилась к санкциям против РФ - ред.). Я надеюсь, что Армения выдержит такое давление и в первую очередь будет заботиться о своих собственных интересах", - сообщил Картхайзер газете "Известия".
По его словам, Евросоюз использует республику в личных геополитических целях, но не сможет защитить ее от неизбежных экономических и политических последствий такого шага.
Как, в свою очередь, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Армения никогда не введет санкции против России, несмотря на провокации Евросоюза.
"Армения никогда не введет санкции против России, я в это не верю. Мы члены ЕАЭС и СНГ. Евросоюз подталкивает Армению к этому, провоцируя через Европарламент и всякие русофобские СМИ. Принятие непопулярных решений будет губительно для Армении, если она пойдет по этому пути", - сказал Джабаров NEWS.ru.
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Сенатор также выразил надежду, что здравый смысл восторжествует и санкций не будет. При этом он напомнил, что Армении предстоит выбрать между курсом в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе.
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидер России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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В миреАрменияРоссияЕвропаВладимир ДжабаровЕвросоюзЕвропарламентВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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