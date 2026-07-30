Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Армении подаст в отставку в связи с формированием нового парламента.
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Правительство Армении в воскресенье подаст в отставку в связи с формированием нового парламента, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Это наше последнее заседание правительства. В связи с формированием Национального собрания девятого созыва, согласно конституции, мы подадим в отставку. После чего президент назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством (правящей партией "Гражданский договор")", - сказал Пашинян на заседании.