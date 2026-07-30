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Правительство Армении в воскресенье подаст в отставку - РИА Новости, 30.07.2026
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11:15 30.07.2026 (обновлено: 13:07 30.07.2026)
Правительство Армении в воскресенье подаст в отставку

Пашинян сообщил, что правительство Армении в воскресенье подаст в отставку

© Press office of the Government of RAПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства. 30 июля 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Press office of the Government of RA
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Армении подаст в отставку в связи с формированием нового парламента.
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Правительство Армении в воскресенье подаст в отставку в связи с формированием нового парламента, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Это наше последнее заседание правительства. В связи с формированием Национального собрания девятого созыва, согласно конституции, мы подадим в отставку. После чего президент назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством (правящей партией "Гражданский договор")", - сказал Пашинян на заседании.
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