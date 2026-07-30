Армения ввела шестимесячный запрет на ввоз томатной пасты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Армении ввело шестимесячный запрет на ввоз томатной пасты в страну, включая перевозку из государств Евразийского экономического союза.
- Решение вступает в силу 3 августа и направлено на обеспечение равных конкурентных условий для производителей томатной пасты из местного сырья и импортирующих компаний.
- Объемы экспорта армянских фруктов и овощей сократились из-за ограничений на экспорт и транзит, что привело к снижению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте.
ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Правительство Армении на полгода запретило импорт томатной пасты.
Согласно информации, опубликованной на сайте кабинета министров, решение вступает в силу 3 августа.
Как отметили в правительстве, такая мера необходима для создания равных условий для импортеров этой продукции, ее производителей из местного сырья, а также регулирования процесса закупок томатов. В кабмине добавили, что из-за ограничений в отношении экспорта и транзита подкарантинной армянской продукции снизились объемы поставок местных фруктов и овощей, в том числе тепличных томатов. Вследствие этого значительная их часть, предназначенная для экспорта, сейчас реализуется внутри страны, что приводит к снижению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте.
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"С момента применения ограничений на экспорт томатов, с 22 мая по 22 июля 2026 года, объем экспорта тепличных томатов составил около 800 тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года было экспортировано около 7000 тонн - полностью в государства ЕАЭС", — говорится в обоснованиях.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.