Армения ввела шестимесячный запрет на ввоз томатной пасты

Как отметили в правительстве, такая мера необходима для создания равных условий для импортеров этой продукции, ее производителей из местного сырья, а также регулирования процесса закупок томатов. В кабмине добавили, что из-за ограничений в отношении экспорта и транзита подкарантинной армянской продукции снизились объемы поставок местных фруктов и овощей, в том числе тепличных томатов. Вследствие этого значительная их часть, предназначенная для экспорта, сейчас реализуется внутри страны, что приводит к снижению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте.