Краткий пересказ от РИА ИИ Алжир примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.

Состав делегации Алжира на саммит пока не определен.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Алжир примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября, но делегация пока не сформирована, сообщили РИА Новости в посольстве Алжира.

"Алжир примет участие в третьем саммите Россия-Африка, а также в экономическом и гуманитарном форуме, который пройдет на полях саммита", - сказали агентству в посольстве.