Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алжир примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.
- Состав делегации Алжира на саммит пока не определен.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Алжир примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября, но делегация пока не сформирована, сообщили РИА Новости в посольстве Алжира.
"Алжир примет участие в третьем саммите Россия-Африка, а также в экономическом и гуманитарном форуме, который пройдет на полях саммита", - сказали агентству в посольстве.
Однако состав делегации на данный момент не определен, указали в посольстве