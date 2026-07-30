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Алжир примет участие в саммите Россия – Африка - РИА Новости, 30.07.2026
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13:00 30.07.2026 (обновлено: 13:02 30.07.2026)
Алжир примет участие в саммите Россия – Африка

Алжир примет участие в саммите Россия – Африка в октябре

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Россия - Африка. Работа министерской конференции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алжир примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.
  • Состав делегации Алжира на саммит пока не определен.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Алжир примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября, но делегация пока не сформирована, сообщили РИА Новости в посольстве Алжира.
"Алжир примет участие в третьем саммите Россия-Африка, а также в экономическом и гуманитарном форуме, который пройдет на полях саммита", - сказали агентству в посольстве.
Однако состав делегации на данный момент не определен, указали в посольстве
Президент Южного Судана Салва Киир - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Президент Южного Судана примет участие в саммите Россия — Африка
28 июля, 21:09
 
РоссияАфрикаАлжир (республика)
 
 
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