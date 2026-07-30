Рейтинг@Mail.ru
СМИ: некоторые футбольные федераций Европы готовы поддержать Аль-Хелаифи - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:42 30.07.2026
СМИ: некоторые футбольные федераций Европы готовы поддержать Аль-Хелаифи

Politico: ряд футбольные федераций Европы готовы поддержать Аль-Хелаифи

© Фото : сайт "ПСЖ"Нассер аль-Хелаифи
Нассер аль-Хелаифи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : сайт "ПСЖ"
Нассер аль-Хелаифи. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд европейских ассоциаций готов поддержать Нассера Аль-Хелаифи, президента французского «Пари Сен-Жермен», в случае его решения баллотироваться на пост главы ФИФА.
  • ФИФА планирует создать новую коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise и привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций, что вызвало осуждение со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и АФК.
  • УЕФА может рассмотреть возможность бойкота турниров ФИФА в ответ на планы Инфантино.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ряд европейских ассоциаций готов поддержать катарца Нассера Аль-Хелаифи, президента французского "Пари Сен-Жермен", если он решит баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает издание Politico.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил федерациям поддержать создание новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise в обмен на дополнительные субсидии. ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права на турниры, включая чемпионат мира. Проект ФИФА осудили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (AФК).
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Инфантино рассказал детали коммерческого проекта ФИФА
Вчера, 08:49
По информации издания, обсуждение возможного соперника Инфантино началось среди представителей европейских федераций во время чемпионата мира 2026 года. Аль-Хелаифи считают одним из наиболее серьезных потенциальных кандидатов.
Журналист Роб Харрис в среду сообщил, что УЕФА созвал экстренную онлайн-встречу членов организации в четверг для обсуждения противодействия планам Инфантино. По данным журналиста, европейские федерации могут рассмотреть возможность бойкота турниров ФИФА. В 2021 году УЕФА уже допускал бойкот чемпионата мира, выступая против идеи проводить турнир раз в два года.
Аль-Хелаифи 52 года. Он занимает пост президента "Пари Сен-Жермен" с 2011 года и возглавляет компанию Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский клуб. В 2021 году Аль-Хелаифи был избран председателем Ассоциации европейских клубов (EFC). Также катарец входит в исполком УЕФА и представляет EFC в совете ФИФА.
Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии, Италии и Ливана, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года в Рабате.
Луис Энрике (Зенит) - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
СМИ узнали, за сколько "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго"
Вчера, 08:35
 
ФутболВ миреДжанни ИнфантиноЙозеф БлаттерМеждународная федерация футбола (ФИФА)PoliticoСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала