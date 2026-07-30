СМИ: некоторые футбольные федераций Европы готовы поддержать Аль-Хелаифи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд европейских ассоциаций готов поддержать Нассера Аль-Хелаифи, президента французского «Пари Сен-Жермен», в случае его решения баллотироваться на пост главы ФИФА.

ФИФА планирует создать новую коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise и привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций, что вызвало осуждение со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и АФК.

УЕФА может рассмотреть возможность бойкота турниров ФИФА в ответ на планы Инфантино.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ряд европейских ассоциаций готов поддержать катарца Нассера Аль-Хелаифи, президента французского "Пари Сен-Жермен", если он решит баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает издание Politico.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил федерациям поддержать создание новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise в обмен на дополнительные субсидии. ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права на турниры, включая чемпионат мира. Проект ФИФА осудили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (AФК).

По информации издания, обсуждение возможного соперника Инфантино началось среди представителей европейских федераций во время чемпионата мира 2026 года. Аль-Хелаифи считают одним из наиболее серьезных потенциальных кандидатов.

Журналист Роб Харрис в среду сообщил, что УЕФА созвал экстренную онлайн-встречу членов организации в четверг для обсуждения противодействия планам Инфантино. По данным журналиста, европейские федерации могут рассмотреть возможность бойкота турниров ФИФА. В 2021 году УЕФА уже допускал бойкот чемпионата мира, выступая против идеи проводить турнир раз в два года.

Аль-Хелаифи 52 года. Он занимает пост президента "Пари Сен-Жермен" с 2011 года и возглавляет компанию Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский клуб. В 2021 году Аль-Хелаифи был избран председателем Ассоциации европейских клубов (EFC). Также катарец входит в исполком УЕФА и представляет EFC в совете ФИФА.