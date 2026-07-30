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В аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула скоро запустят новые терминалы - РИА Новости, 30.07.2026
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16:40 30.07.2026 (обновлено: 20:48 30.07.2026)
В аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула скоро запустят новые терминалы

Мишустин сообщил о скором запуске новых терминалов аэропортов в трех городах

© Фото : A.SavinМеждународный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : A.Savin
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил о скором запуске новых терминалов в аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула.
  • Российский премьер заявил о системных мерах поддержки гражданской авиаотрасли, позволяющих реализовывать планы по обновлению аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о скором запуске новых терминалов в аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула.
Мишустин в четверг провел заседание правительства РФ. Глава кабмина заявил о системных мерах поддержки гражданской авиаотрасли, которая позволяет реализовывать планы по обновлению аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры.
«
"В этом месяце был дан старт строительству терминала в Магнитогорске. И уже в самое ближайшее время своих первых пассажиров встретят современные аэропортовые комплексы в Барнауле, Оренбурге и Пскове", - сказал он.
Мишустин отметил, что в результате работы властей расширяется маршрутная сеть не только по России, но и в зарубежные города.
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ЭкономикаРоссияОренбургБарнаулМихаил Мишустин
 
 
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