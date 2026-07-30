В аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула скоро запустят новые терминалы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил о скором запуске новых терминалов в аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула.
- Российский премьер заявил о системных мерах поддержки гражданской авиаотрасли, позволяющих реализовывать планы по обновлению аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о скором запуске новых терминалов в аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула.
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"В этом месяце был дан старт строительству терминала в Магнитогорске. И уже в самое ближайшее время своих первых пассажиров встретят современные аэропортовые комплексы в Барнауле, Оренбурге и Пскове", - сказал он.
Мишустин отметил, что в результате работы властей расширяется маршрутная сеть не только по России, но и в зарубежные города.
Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин
25 декабря 2025, 10:47