В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Нижнекамска ("Бегишево"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
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